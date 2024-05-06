Η σεζόν μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο ο Παναθηναϊκός έχει ήδη προχωρήσει σε δυο κινήσεις ενόψει της επόμενης σεζόν στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόστερ, με την απόκτηση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, η οποία έχει πάρει επίσημη μορφή, αλλά και με τη συμφωνία με τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Οι «πράσινοι» όμως φαίνεται ότι συνδέονται με ένα ακόμη όνομα, αυτή τη φορά από την Bundesliga.

Σύμφωνα λοιπόν με το γερμανικό Sky Sports και τον ρεπόρτερ της Ντόρτμουντ, Μάρλον Ιρλμπάχερ, το «τριφύλλι» ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού αμυντικού των Βεστφαλών, Αντώνη Παπαδόπουλου.

Πρόκειται για παίκτη που έχει γερμανικό διαβατήριο και έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στη χώρα, στα γήπεδα της οποίας έχει ωριμάσει ποδοσφαιρικά, αφού στην ως τώρα πορεία του έχει φορέσει τη φανέλα των Βέιμπλινγκεν, Άαλεν, Χάλεσχερ και Ντόρτμουντ.

Το συμβόλαιο του με τον σύλλογο της Βεστφαλίας λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και όπως υποστηρίζει ο Ιρλμπάχερ, πέραν του Παναθηναϊκού, ενδιαφέρον έχει εκφράσει και η Τσβόλε, χωρίς να υπάρχει κάποια συμφωνία.

Ωστόσο στο δημοσίευμα δεδομένα, ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ο Αντώνης Παπαδόπουλος να ανανεώσει με τη Ντόρτμουντ.

