Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού εμφανίστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ το απόγευμα της Τετάρτης.

Η 54χρονη λατίνα σούπερ σταρ τράβηξε όλα τα βλέμματα όχι μόνο για την αψεγάδιαστη εμφάνισή της αλλά και για το εντυπωσιακό ντεκολτέ του φορέματός της.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram συγκεντρώνοντας αμέτρητα likes και σχόλια για την ιδιαίτερα σέξι εμφάνιση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.