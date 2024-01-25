Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού εμφανίστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ το απόγευμα της Τετάρτης.
Η 54χρονη λατίνα σούπερ σταρ τράβηξε όλα τα βλέμματα όχι μόνο για την αψεγάδιαστη εμφάνισή της αλλά και για το εντυπωσιακό ντεκολτέ του φορέματός της.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram συγκεντρώνοντας αμέτρητα likes και σχόλια για την ιδιαίτερα σέξι εμφάνιση.
Πηγή: skai.gr
