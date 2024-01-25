Λογαριασμός
Τζένιφερ Λόπεζ: Τράβηξε όλα τα βλέμματα στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι - Με ντεκολτέ-φωτιά η Λατίνα σούπερ σταρ

Η 54χρονη τραγουδίστρια τράβηξε όλα τα βλέμματα όχι μόνο για την αψεγάδιαστη εμφάνισή της αλλά και για το εντυπωσιακό ντεκολτέ του φορέματός της

jlo

Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού εμφανίστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ το απόγευμα της Τετάρτης.

Η 54χρονη λατίνα σούπερ σταρ τράβηξε όλα τα βλέμματα όχι μόνο για την αψεγάδιαστη εμφάνισή της αλλά και για το εντυπωσιακό ντεκολτέ του φορέματός της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram συγκεντρώνοντας αμέτρητα likes και σχόλια για την ιδιαίτερα σέξι εμφάνιση.

TAGS: Τζένιφερ Λόπεζ ΠΑΡΙΣΙ
