Ρωσική επίθεση με drones μιας κατεύθυνσης προκάλεσε προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τμήματα της βορειοανατολικής ουκρανικής περιφέρειας Σούμι, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι σήμερα, λίγη ώρα αφού το Κίεβο ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 12 από τα 13 ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα εναέρια οχήματα-καμικάζι που εξαπολύθηκαν κατ’ αυτή τη νύχτα.

«Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις πληγείσες κοινότητες και τμήματα της πόλης Σούμι», ανέφερε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας.

Χθες Κυριακή του Πάσχα των Ορθοδόξων στην Ουκρανία και στη Ρωσία, ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, 88χρονη γυναίκα σε χωριό στην περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά) και δυο κατοίκους της Πόκροβσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 15 σε ρίψη βομβών.

Παράλληλα χθες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του κατέλαβαν χωριό βορειοδυτικά από την Αβντιίβκα, άλλοτε οχυρό του ουκρανικού στρατού.

Αφότου κατέλαβε την Αβντιίβκα έπειτα από πολύμηνες μάχες, ο ρωσικός στρατός έχει κυριεύσει διάφορες μικρές κοινότητες καθώς προελαύνει αργά αλλά σταθερά. Το χωριό Οτσερέτινε, που κατά τη Μόσχα και Ουκρανούς μπλόγκερ καταλήφθηκε χθες, είχε προπολεμικά 3.000 κατοίκους.

Πηγή: skai.gr

