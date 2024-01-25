Katy Perry-Orlando Bloom: Απόλαυσαν τη βραδινή τους έξοδο ντυμένοι ως εξωγήινοι

Η Katy Perry και ο σύζυγός της, Orlando Bloom, ζήλεψαν τους εξωγήινους και είπαν να μεταμφιεστούν για τη βραδινή τους έξοδο. Η Katy Perry, η οποία είναι και μητέρα ενός παιδιού, ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε σε ένα πάρτι του Χόλιγουντ, όπου αποφάσισαν να τα παίξουν όλα για όλα με τις εξωγήινες ενδυμασίες τους. Μάλιστα, την εντυπωσιακή τους εμφάνιση αποκάλυψε η ίδια η καλλιτέχνιδα με ανάρτησή της στο Instagram.

H τραγουδίστρια του «Firework» φόρεσε ένα ιριδίζον φόρεμα από το Maison Met. Το φόρεμα περιείχε, επίσης, λωρίδες υφάσματος που έπεφταν στο μπροστινό μέρος και ένα διάφανο ροδακινί μπούστο σε στυλ κορσέ με κεντημένους πολύτιμους λίθους. Η Katy το συνδύασε με αστραφτερές ασημένιες γόβες και ένα δαχτυλίδι.

Ο Orlando πήγε πιο κλασικά, φορώντας ένα μαύρο σμόκιν. Η «μεταμόρφωσή του έγινε με τη βοήθεια ενός makeup artist και ομολογουμένως ήταν εξαιρετική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.