Αντιμέτωπος με πολύ σοβαρές κατηγορίες για χρήση βίας εναντίον της μητέρας του βρίσκεται ο μεγάλος γιος του Νίκολας Κέιτζ.

Ο 31χρονος Γουέστον κατηγορείται ότι επιτέθηκε στη μητέρα του και τη χτύπησε στο μάτι και σε άλλα σημεία του σώματός της.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το περιστατικό φέρεται να έχει σημειωθεί στο σπίτι της Christina Fulton, στις 28 Απριλίου.

Να σημειωθεί ότι ο Weston Cage έχει ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Πηγή: skai.gr

