Όρκους πίστης φέρεται να ζήτησε ο Κιμ Γιονγκ Ουν από τους Βορειοκορεάτες, για πρώτη φορά από όταν ανέλαβε την εξουσία το 2011σύμφωνα με ένα νοτιοκορεατικό ερευνητικό ινστιτούτο.

Οι όρκοι πίστης, φέρεται να χορηγήθηκαν στα 40α γενέθλια του Κιμ στις 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το South and North Development Institute (SAND), μια οργάνωση με έδρα τη Σεούλ που δημοσίευσε φωτογραφίες των όρκω.

Η Βόρεια Κορέα δεν επιβεβαίωσε ποτέ επίσημα την ημερομηνία γέννησης του Κιμ και παραδοσιακά τέτοιες τελετές ορκωμοσίας πραγματοποιούνται στις επετείους των γενεθλίων του πατέρα και του παππού του, των προηγούμενων ηγεμόνων της χώρας η οποία κατέχει πυρηνικά όπλα.

«Η επιλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν να διοργανώσει μια τελετή ορκομωσίας πίστης στα 40α γενέθλιά του, καθώς ξεκινά το 13ο έτος στην εξουσία, σηματοδοτεί μια στροφή προς την πολιτική διεκδίκηση, αποκλίνοντας από την προσέγγιση των προκατόχων του», ανέφερε η SAND σε μια ανάλυση.

Ο πρόεδρος της SAND, Τσόι Κιονγκ-χούι, είπε στο Reuters ότι η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να ορίσει τα γενέθλια του Κιμ ως επίσημη επέτειο το επόμενο έτος.

Η δυναστεία της οικογένειας Κιμ κυβερνά τη χώρα από την ίδρυσή της μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενισχύοντας την εξουσία με εκδηλώσεις λατρείες προς τους ηγέτες.

Για πρώτη φορά φέτος, η Βόρεια Κορέα έπαψε να αναφέρεται στην επέτειο γέννησης του ιδρυτή ηγέτη Κιμ Ιλ Σουνγκ στις 15 Απριλίου ως «Ημέρα του Ήλιου», σύμφωνα με δυτικό τουριστικό πρακτορείο που έχει συνεργάτες στην Πιονγκγιάνγκ και αναλυτές που μελετούν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Θα πρέπει να το δούμε αυτό ως μέρος της προσπάθειας της Βόρειας Κορέας να ενισχύσει περαιτέρω την προπαγανδιστική εκστρατεία της ηγεσίας του Κιμ Γιονγκ Ουν», είπε η Ρέιτσελ Μινγιοούνγκ Λι του προγράμματος 38 North με έδρα την Ουάσιγκτον, σχετικά με την απόφαση να εγκαταλείψει το «Day of the Sun».



Πηγή: skai.gr

