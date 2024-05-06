ΑΕΚ: Παρακολούθησε τον Πίττα της ΑΪΚ-Τι δήλωσε ο Κύπριος φορ

Στη Στοκχόλμη φέρονται να βρέθηκαν χθες άνθρωποι της ΑΕΚ και παρακολούθησαν τον Ιωάννη Πίττα, όπως αναφέρουν σουηδικά ΜΜΕ. Στη χθεσινή νίκη της ΑΪΚ Στοκχόλμης επί της Νόρκεπινγκ με 6-2 ο Κύπριος φορ πέτυχε δύο γκολ και έφτασε τα 7 σε 13 εμφανίσεις φέτος.

Μάλιστα, μετά το ματς, ο Πίττας σχολίασε: «Δεν ξέρω αν είναι εδώ, αλλά εάν είναι, τότε τους έδωσα κάτι καλό για να δουν. Θα δούμε τι θα γίνει. Θέλω να συνεχίσω στον ίδιο ρυθμό. Νομίζω ότι έδειξα πως είμαι συγκεντρωμένος και ότι δίνω τα πάντα για την ΑΪΚ. Θα είναι δύσκολο για την ΑΪΚ να με κρατήσει και θα είναι δύσκολο για μένα να διαλέξω τον επόμενό μου σταθμό. Δεν αγχωνόμαστε, περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα στα επόμενα παιχνίδια και θα δούμε τι θα γίνει».

Ο προπονητής της ΑΪΚ (και άλλοτε αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Χένινγκ Μπεργκ, αναφέρθηκε στην παρουσία ανθρώπων της ΑΕΚ για τον Πίττα, λέγοντας: «Έχει συμβόλαιο με την ΑΪΚ. Το να κοιτούν τους παίκτες μας είναι απόλυτα φυσιολογικό. Συμβαίνει καθημερινά. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που ο Πίττας είναι εδώ. Είναι πολύ σημαντικός, είναι πολύ καλός παίκτης, που μπορεί να σκοράρει και δουλεύει πολύ σκληρά».

Ο γεννημένος στις 10 Ιουλίου του 1996 Πίττας είναι γιος του Κύπριου άλλοτε διεθνούς αμυντικού Πάμπου Πίττα και δεν σχετίζεται με τον Δημήτρη Πίττα, που είχε πάρει πρωτάθλημα με την ΑΕΚ το 1989. Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε για 900.000 ευρώ από τον Απόλλωνα Λεμεσού στην ΑΪΚ εξαργυρώνοντας τη σπουδαία σεζόν του στην Κύπρο (29 γκολ και 4 ασίστ σε 60 συμμετοχές), ενώ το συμβόλαιό του έχει διάρκεια ως το Νοέμβριο του 2027. Με την Εθνική ομάδα της Κύπρου μετρά 4 γκολ σε 33 εμφανίσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.