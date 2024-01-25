Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Οι πλανητικές επιρροές της μέρας θα σας κάνουν ακόμη πιο δραστήριους, ανυπόμονους, παθιασμένους, ίσως και επιθετικούς. Κάποιες σχέσεις ίσως περάσουν σε ένα διαφορετικό επίπεδο, ενώ σε κάποιες οικογένειες θα αλλάξει η σύνθεση, με το να ανοίξει ένα παιδί σας τα φτερά του και να φύγει από το σπίτι. Τις μέρες δε αυτές, ίσως να ολοκληρωθεί ένα project που δουλεύετε.

Ταύρος

Η μέρα θα γεννήσει από τη μια έντονα συναισθήματα, θα σας αναγκάσει όμως από την άλλη να εγκαταλείψετε την ασφάλεια του γνώριμου και να ανοίξετε τα φτερά σας σε καινούργιες εμπειρίες. Θα αναδειχθούν οι ηγετικές σας ικανότητες και θα ενθαρρυνθείτε να αναλάβετε πρωτοβουλίες και ευθύνες, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή.

Δίδυμοι

Κάποια προδοσία, μικρή ή μεγαλύτερη θα βιώσετε φίλοι μου και θα πληγωθείτε, γιατί δεν το περιμένατε. Μην αφήνετε όμως να σας πάρει από κάτω… Δίνοντας βάση την διαίσθηση σας θα καταφέρετε να βρείτε άκρη στις περίεργες καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω σας και σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα.

Καρκίνος

Το φεγγάρι θα σας βοηθήσει να βρείτε λύσεις σε προβλήματα που σας απασχολούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκείνο που έχει όμως τώρα σημασία, είναι να είστε πολύ προσεκτικοί στην οικονομική σας διαχείριση. Περιορίστε τις σπατάλες, αποταμιεύστε ή αποπληρώστε δάνεια που μπορεί να έχετε, ώστε να απαλλαγείτε από μεγάλα βάρη. Εάν έχετε σκοπό να επενδύσετε, κάντε προσεκτικές και καλά μελετημένες κινήσεις.

Λέων

Κάτι ευχάριστο προοιωνίζει η μέρα! Μπορεί να είναι η πετυχημένη ολοκλήρωση μια προσπάθειας στον επαγγελματικό τομέα, ίσως και μια ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο, όπως ένας αρραβώνας. Έχετε χαράξει την πορεία σας, κάνοντας την επιλογή που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, και σήμερα αισθάνεστε πιο ανάλαφροι και απαλλαγμένοι από τις αμφιβολίες που σας βασάνιζαν.

Παρθένος

Η σελήνη θα ευνοήσει την ολοκλήρωση κάποιων έργων ή την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που σας απασχολούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Η διαίσθηση σας θα είναι τονισμένη τώρα και ίσως να σας ελκύει ο διαλογισμός ή η μεταφυσική. Ας έχετε το νου σας όμως στους γύρω σας, γιατί το διάστημα αυτό μπορεί να δεχθείτε επιθέσεις ή έναν υπόγειο πόλεμο από άτομα που βρίσκονται στον περίγυρό σας, επαγγελματικό ή κοινωνικό.

Ζυγός

Η σελήνη θα σας παροτρύνει να επανεξετάσετε φιλικές, κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις. Προβλήματα μπορούν τώρα να επιλυθούν αρκετά πιο εύκολα, είτε με την αμοιβαία υποχώρηση ή με την διακοπή κάθε επαφής, εάν δεν υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικής επικοινωνίας με κάποιο άτομο. Μπορεί τώρα να υπάρξουν καινούργιες γνωριμίες, που θα αποδειχτούν με την πάροδο του χρόνου σωτήριες.

Σκορπιός

Είναι ανάγκη να αλλάξετε τον κοινωνικό σας κύκλο και να απομακρυνθείτε από άτομα που δεν έχουν να σας προσφέρουν πλέον τίποτε. Άτομα με τα οποία έχετε πολύ καιρό να έρθετε σε επαφή, μπορεί να έχετε τώρα κάποια μορφής επικοινωνία. Καινούργιες γνωριμίες θα διαδραματίσουν στο μέλλον σημαντικό ρόλο στην εξελικτική σας πορεία, ειδικά εάν πρόκειται για άτομα που μοιράζεστε ίδιες ιδέες και όνειρα.

Τοξότης

Θα σας αναγκαστείτε να επαναξιολογήσετε κάποιες αρχές ή πεποιθήσεις σας, που τώρα θα σας φανούν αναχρονιστικές ή λανθασμένες. Οι σχέσεις με τους γύρω σας υπάρχει έντονη πιθανότητα να αλλάξουν. Κάποιοι θα χωρίσουν το διάστημα αυτό, άλλοι θα ερωτευθούν, ορισμένοι ίσως επιστρέψουν στην πατρική εστία και ίσως άλλοι να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με συγγενικά πρόσωπα.

Αιγόκερως

Χρειάζεται καθαρή σκέψη σήμερα και στοχευμένες δράσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τις καταστάσεις σωστά. Τραπεζικά δάνεια θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με επιτυχία τώρα, καλό θα ήταν όμως να αποφύγετε να πάρετε τις μέρες αυτές κάποιο νέο δάνειο. Οι αδέσμευτοι ίσως να συναντήσετε ένα άτομο και να αρχίσετε να επικοινωνείτε μαζί του, δεν θα είστε όμως απόλυτα βέβαιοι για τα πραγματικά σας συναισθήματα.

Υδροχόος

Πρέπει να ξεκαθαρίσετε τι συμβαίνει με ορισμένες φιλικές, επαγγελματικές ή ακόμη και με την συναισθηματική σας σχέση, και θα σας βοηθήσει η επικοινωνία να αποκρυσταλλώσετε άποψη. Μέσα από τεταμένες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, ορισμένες σχέσεις ίσως να ενισχυθούν, ενώ άλλες θα περάσουν στο παρελθόν. Εάν σκοπεύετε να αλλάξετε δουλειά ή και καριέρα, τώρα ευνοείστε πλανητικά να το κυνηγήσετε.

Ιχθείς

Χρειάζεται καθαρή σκέψη σήμερα και στοχευμένες δράσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τις καταστάσεις σωστά. Τραπεζικά δάνεια θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με επιτυχία τώρα, καλό θα ήταν όμως να αποφύγετε να πάρετε τις μέρες αυτές κάποιο νέο δάνειο. Οι αδέσμευτοι ίσως να συναντήσετε ένα άτομο και να αρχίσετε να επικοινωνείτε μαζί του, δεν θα είστε όμως απόλυτα βέβαιοι για τα πραγματικά σας συναισθήματα. Μόνο ο χρόνος μπορεί να δείξει, εάν αξίζει τον κόπο να συνεχίσετε την επικοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.