Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ενθουσίασε τους βασιλικούς θαυμαστές της, καθώς δημοσίευσε στο Instagram μια παιδική χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της.

Η 41χρονη Κέιτ Μίντλετον μοιράστηκε τη φωτογραφία από το οικογενειακό άλμπουμ φωτογραφιών των Μίντλετον στο Instagram, για να προωθήσει την υπηρεσία Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, η οποία μεταδίδεται από το ITV στις 19:45, την παραμονή των Χριστουγέννων. Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1983, ένα μήνα πριν η Κέιτ γιορτάσει τα γενέθλιά της.

Στη φωτογραφία, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαίνεται να φοράει ένα κόκκινο-μπλε ριγέ φόρεμα, μια ναυτική ζακέτα και ένα πολύχρωμο κολιέ με χάντρες.

Γράφει στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μοιραζόμαστε μερικές εορταστικές αναμνήσεις αυτά τα Χριστούγεννα, επειδή το Shaping Us έχει να κάνει με τη ζωτική σημασία των πρώτων χρόνων μας και τον ρόλο που παίζουν οι γύρω μας στη διαμόρφωση της υπόλοιπης ζωής μας».

Η φωτογραφία έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 10.000 «likes» και ενθουσίασε τους θαυμαστές του βασιλικού ζεύγους, με πολλούς να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ της Kate και του πρίγκιπα Louis.

Η Κέιτ έχει περιγράψει στο παρελθόν την πρωτοβουλία «Shaping Us» ως το έργο της ζωής της.

Σε μια εκδήλωση για την έναρξη της εκστρατείας τον Ιανουάριο, η ίδια είχε δηλώσει: «Η εκστρατεία έχει ως βασικό στόχο να εστιάσει στην κρίσιμη σημασία της πρώιμης παιδικής ηλικίας και στο πώς αυτή διαμορφώνει τους ενήλικες που γινόμαστε.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θέτουμε τα θεμέλια για τη ζωή. Και είναι τότε που μαθαίνουμε να κατανοούμε τον εαυτό μας, να κατανοούμε τους άλλους και να κατανοούμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Γι' αυτό είναι απαραίτητο, όχι μόνο να κατανοήσουμε τη μοναδική σημασία των πρώτων χρόνων μας, αλλά και να γνωρίζουμε τι μπορούμε όλοι να κάνουμε για να βοηθήσουμε να μεγαλώσουν οι μελλοντικές γενιές ευτυχισμένων, υγιών ενηλίκων».

Πηγή: skai.gr

