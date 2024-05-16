Ο στρατός της Ρωσίας δεν διαθέτει τους απαραίτητους αριθμούς για να επιτύχει στρατηγική πρόοδο στην περιοχή γύρω από το Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπης Κρίστοφερ Καβόλι.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση σύσκεψης στις Βρυξέλλες, ο Καβόλι δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα κρατήσουν τις γραμμές τους στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

