«Ο κ. Ανδρουλάκης συνεχίζει να κερδίζει δικαιωματικά τον τίτλο του πράσινου ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα του! Κατά τη διάρκεια της σημερινής του περιοδείας, μίλησε για δήθεν πρωτιά της χώρας μας στην ακρίβεια!», δήλωσε ο Νίκος Ρωμανός.

«Φυσικά ο κ. Ανδρουλάκης γνωρίζει ότι:

- Την περίοδο 2019-2024 ο σωρευτικός πληθωρισμός για την Ελλάδα είναι 15,1%, αντίστοιχα ο μ.ο. της Ε.Ε. διαμορφώνεται στο 23,5%.

- Την περίοδο 2019-2024 ο σωρευτικός πληθωρισμός τροφίμων για την Ελλάδα είναι 30,3% και ο μ.ο. της Ε.Ε. διαμορφώνεται στο 33,8%.

- Ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στο 5,3% τον Μάρτιο 2024, ενώ το τελευταία δίμηνο οι τιμές των τροφίμων έχουν μειωθεί κατά 1,2% βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από την EUROSTAT.

- Το 2023 αυξήθηκε το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών 7.3%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2010», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ.

Και υπογράμμισε: «Εμείς είμαστε οι πρώτοι που αναγνωρίζουμε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια. Η Κυβέρνηση παλεύει καθημερινά με την εισαγόμενη πληθωριστική κρίση, προσπαθώντας να μειώσει τις συνέπειές της, με στοχευμένες παρεμβάσεις στην αγορά και την εφοδιαστική αλυσίδα που καταφέρνουν να συγκρατήσουν τις τιμές των προϊόντων, βάζοντας πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, πολλαπλασιάζοντας τους ελέγχους και τα πρόστιμα, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Και πάνω απ' όλα, αυξάνοντας τα εισοδήματα όλων των πολιτών, αυξάνοντας τους μισθούς σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυξάνοντας τις συντάξεις και προσελκύοντας επενδύσεις με αποτέλεσμα τη δημιουργία σχεδόν 400.000 θέσεων εργασίας.

Την ίδια ώρα, δυστυχώς, άλλες πολιτικές δυνάμεις, παλεύουν για το ποιος θα το εργαλειοποιήσει αυτό το πρόβλημα «καλύτερα»!».

