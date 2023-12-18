Τριάντα πέντε χρόνια μετά την τεράστια μουσική της καριέρα, η Αυστραλή, βραβευμένη με Grammy ποπ σταρ, Kylie Minogue, «προσγειώθηκε» στο Λας Βέγκας.

Η παραμονή της στο Voltaire Theater, που διαρκεί έως τις 4 Μαΐου στο Venetian Resort, σημαίνει 20 παραστάσεις σε μια πόλη τόσο αστραφτερή όσο και οι συναυλίες της, οι οποίες… λάμπουν κυρίως λόγω της παρουσίας της.

Ένα τραγούδι από το τελευταίο της άλμπουμ έχει τίτλο «Vegas High». Είναι, λοιπόν, τώρα σε αυτή την κατάσταση; «Είμαι απολύτως!», αναφέρει η ίδια σε συνέντευξή της στο CBS. «Η ενέργεια σε αυτό το σόου είναι τεράστια».

The Australian singer @kylieminogue - a global superstar and Grammy-winner - has landed in America, performing a residency in Las Vegas. She talks about her hit "Padam Padam," and overcoming breast cancer. https://t.co/EKJqNUVqAm pic.twitter.com/MffTnuoMQx — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) December 17, 2023

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της καριέρας της Kylie είναι η εργασιακή της ηθική. Υπήρξε μια αναγκαστική ζοφερή παύση όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2005.

Στο ερώτημα αν έχει σημασία για την ίδια που είναι λιγότερο γνωστή στην Αμερική, η διάσημη τραγουδίστρια απαντά: «Ναι, έχει λίγη σημασία!». «Είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να δουλέψω».

Τέλος, στο ερώτημα του παρουσιαστή για το πώς ένιωσε όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, η ίδια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Είπε, χαρακτηριστικά, ότι η εμπειρία θα «κατοικεί πάντα μέσα» της. Μάλιστα, σημείωσε ότι οι αναμνήσεις εκείνων των μηνών είναι ακόμα «ακατέργαστες» για εκείνη.

«Πρέπει να συνεχίσεις, πρέπει να συνεχίσεις με τα πράγματα, αλλά…», είπε και έκανε μια παύση για να διαχειριστεί τα συναισθήματά της. Τότε ο παρουσιαστής την ρώτησε: «Είναι ο φόβος που έρχεται;» και εκείνη απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Είναι το τραύμα. Και κάθε τραύμα που βρίσκεται μέσα σου. Η εμπειρία της διάγνωσης του καρκίνου θα ζει μέσα μου. Ήταν δύσκολο, αλλά ήταν και μια καταπληκτική εμπειρία, γιατί γνωρίζεις το σώμα σου. Τραγουδάω για να νιώθω ζωντανή», κατέληξε.

