Πρόταση Νόμου για το Φορολογικό, που περιλαμβάνει μείωση του ΕΝΦΙΑ για 5,8 εκ. φορολογούμενους, κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρώτο υπογράφοντα τον επικεφαλής της, Σωκράτη Φάμμελο.

Το Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Για μία σταθερή, προοδευτική και δίκαιη φορολογία εισοδημάτων φυσικών-νομικών προσώπων και ιδιοκτησίας ακινήτων. Ελάφρυνση των εισφορών με ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, των διαθέσιμων εισοδημάτων όλων των νοικοκυριών και των κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων, σε πορεία πραγματικής σύγκλισης του βιοτικού επιπέδου και των όρων του επιχειρείν στα μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αποσκοπεί στην «τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών όπως και στη μείωση της ταμειακής επιβάρυνσης της πλειοψηφίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μετά από τις αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις που πολλαπλασιάστηκαν και μακροημέρευσαν στη χώρα μας από την αδιαφορία της κυβέρνησης στην πάταξη της αισχροκέρδειας και της εξασφάλισης ισότιμων συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων».

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου «όλα τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, πλην του εισοδήματος από ακίνητα (μισθώματα), φορολογούνται με την ίδια κλίμακα, η οποία διευρύνεται επί το αναλογικότερο και γίνεται προοδευτικότερη, ήτοι δικαιότερη. Εξασφαλίζονται μειωμένοι συντελεστές φόρου για εισοδήματα έως 100.000 ευρώ και εξισωμένος συντελεστής στα εισοδήματα έως 200.000 ευρώ. Στα υπερβάλλοντα εισοδήματα επιβάλλονται προοδευτικά αυξημένοι συντελεστές έως και 5% σε σχέση με την προϊσχύουσα κλίμακα φορολόγησης.

Στο παρόν Σχέδιο Νόμου υπάρχει μείωση 5% στον συντελεστή φορολόγησης του 98% των επιχειρήσεων με κέρδη έως 220.000 ευρώ και παράλληλη επιβάρυνση 2% στον συντελεστή των μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, προτείνεται η κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Συνάμα, καθορίζεται αφορολόγητο εισόδημα κατ' ελάχιστον 10.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες, επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενους.

Καταργείται το τεκμαρτό εισόδημα που επέβαλε η κυβέρνηση στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με παράλληλη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος που τους αφορά.

Προτείνεται νέος εισαγωγικός συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήματος από ακίνητα (μισθώματα), μειωμένος κατά 10% από τον ισχύοντα (από 15% σε 5%), για τα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.

Προτείνονται μειώσεις του ΕΝΦΙΑ 60%, 50%, 40%, 35% και 30% σε αντικειμενικές αξίες ακινήτων έως 60.000 ευρώ, έως 100.000 ευρώ, έως 150.000 ευρώ, 200.000 ευρώ και 500.000 ευρώ κλιμακωτά και αντιστοίχως. Ταυτόχρονα, επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, ήτοι για περιουσίες αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ. Αφορά μεταβατικό μέτρο μέχρι τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ που αποτελεί κορωνίδα των επιβαρυντικών μέτρων της μνημονιακής περιόδου.

Προτείνονται μειωμένες εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη με προοδευτική μείωση 4,5% εντός της επόμενης τετραετίας κατανεμημένες εξ ίσου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, ελάφρυνση η οποία θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του εργοδοτικού κόστους άνω του 2%.

Από τη νέα προοδευτική κλίμακα εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και τη μείωση των εισφορών προκύπτει όφελος σε εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, τα οφέλη αυτά θα κυμαίνονται από 75% ως 200% ενός μισθού ή μίας σύνταξης για το σύνολο της περιμέτρου των ωφελούμενων.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες υπάρχει ελάφρυνση κατ' ελάχιστον 900 ευρώ από το νέο αφορολόγητο όριο και 325 ευρώ από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος».

