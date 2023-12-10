Λογαριασμός
Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον - Ποζάρουν με τα παιδιά τους

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας επιλέγουν μια ασπρόμαυρη οικογενειακή φωτογραφία, ενώ ο βασιλιάς και η βασίλισσα επιλέγουν ένα πολύχρωμο στιγμιότυπο από τη στέψη 

Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξαν μια ασπρόμαυρη οικογενειακή φωτογραφία ως επίσημη εικόνα της χριστουγεννιάτικης κάρτας τους.

Η ασπρόμαυρη εικόνα που επέλεξε το πριγκιπικό ζεύγος δείχνει το ζευγάρι να χαμογελά μαζί με τους γιους του, τον 10χρονο πρίγκιπα Τζορτζ και τον 5χρονο πρίγκιπα Λούις, ενώ η 8χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ, κάθεται σε μια καρέκλα. 

Όλη η οικογένεια είναι ντυμένη casual. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και τα αγόρια του είναι ντυμένοι με ασορτί μονόχρωμα πουκάμισα -ο Τζορτζ επέλεξε ένα Ralph Lauren Polo- και σκούρα παντελόνια, ενώ η Κέιτ και η Σάρλοτ έχουν επιλέξει τζιν παντελόνι.

Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του βασιλιά Καρόλου 

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, εν τω μεταξύ, επέλεξαν μια φωτογραφία της στέψης που τραβήχτηκε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να κοσμήσει την εορταστική τους κάρτα, η οποία θα σταλεί σε φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Η επίσημη εικόνα, που δείχνει τον Κάρολο και την Καμίλα στην αίθουσα του θρόνου του παλατιού μετά την τελετή του Μαΐου, τραβήχτηκε από τον φωτογράφο Hugo Burnand, ο οποίος απαθανάτισε το ζευγάρι να στέκεται δίπλα-δίπλα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: πρίγκιπας Ουίλιαμ Χριστούγεννα Κέιτ Μίντλετον
