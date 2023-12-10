Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξαν μια ασπρόμαυρη οικογενειακή φωτογραφία ως επίσημη εικόνα της χριστουγεννιάτικης κάρτας τους.

Η ασπρόμαυρη εικόνα που επέλεξε το πριγκιπικό ζεύγος δείχνει το ζευγάρι να χαμογελά μαζί με τους γιους του, τον 10χρονο πρίγκιπα Τζορτζ και τον 5χρονο πρίγκιπα Λούις, ενώ η 8χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ, κάθεται σε μια καρέκλα.

Όλη η οικογένεια είναι ντυμένη casual. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και τα αγόρια του είναι ντυμένοι με ασορτί μονόχρωμα πουκάμισα -ο Τζορτζ επέλεξε ένα Ralph Lauren Polo- και σκούρα παντελόνια, ενώ η Κέιτ και η Σάρλοτ έχουν επιλέξει τζιν παντελόνι.

Our family Christmas card for 2023 🎄



📸 Josh Shinner pic.twitter.com/X9du9EkpaI — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 9, 2023

Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του βασιλιά Καρόλου

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, εν τω μεταξύ, επέλεξαν μια φωτογραφία της στέψης που τραβήχτηκε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να κοσμήσει την εορταστική τους κάρτα, η οποία θα σταλεί σε φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Η επίσημη εικόνα, που δείχνει τον Κάρολο και την Καμίλα στην αίθουσα του θρόνου του παλατιού μετά την τελετή του Μαΐου, τραβήχτηκε από τον φωτογράφο Hugo Burnand, ο οποίος απαθανάτισε το ζευγάρι να στέκεται δίπλα-δίπλα.

🎄 This year’s official Christmas card features a photograph of The King and Queen taken in the Throne Room at Buckingham Palace on Coronation Day by Hugo Burnand. pic.twitter.com/nTawKRUAFZ — The Royal Family (@RoyalFamily) December 9, 2023

