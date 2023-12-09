Πρίγκιπας Τζορτζ: Μοιάζει ήδη με βασιλιά, υποστηρίζουν οι βασιλικοί θαυμαστές

Οι βασιλικοί θαυμαστές έχουν ξετρελαθεί με την ομοιότητα του πρίγκιπα Τζορτζ με τον πατέρα του, πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο μελλοντικός βασιλιάς, 10 ετών, εμφανίστηκε μαζί με την αδελφή του Charlotte, 8 ετών, και τον αδελφό του Louis, 4 ετών, σε μια συναυλία μαζί με τη μητέρα τους, Kate Middleton, στο Αβαείο του Ουέστμινστερ.

Royal fans gush over Prince George's resemblance to his father Prince William and say he 'already looks like a king' https://t.co/iIPpc7TvhZ pic.twitter.com/M3pvWygbzw December 9, 2023

Οι βασιλικοί θαυμαστές έσπευσαν να επισημάνουν πως ο νεαρός πρίγκιπας Τζορτζ έχει εκπληκτική ομοιότητα με τον πατέρα του στην ίδια ηλικία. Οι φωτογραφίες του πρίγκιπα της Ουαλίας, σε ηλικία 10 ετών, δείχνουν το ίδιο χαμόγελο και τα ίδια μαλλιά με τον μικρό Τζορτζ.

Η μητέρα του, Kate Middleton, διοργάνωσε την εκδήλωση «Together At Christmas» στο Αβαείο του Γουέστμινστερ και υποδέχτηκε την οικογένειά της, μέλη της μοναρχίας και πολλές διασημότητες. Καθώς περπατούσαν στον προαύλιο χώρο του Αβαείου, τα παιδιά της βασιλικής οικογένειας σταμάτησαν για λίγο για να στείλουν χριστουγεννιάτικες κάρτες, σε ένα ειδικό γραμματοκιβώτιο, που περιείχε μηνύματα για παιδιά που μπορεί να δυσκολεύονται αυτά τα Χριστούγεννα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.