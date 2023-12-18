Φήμες χωρισμού για Kendall Jenner και Bad Bunny

Μετά από έναν περίπου χρόνο σχέσης, η Kendall Jenner και ο Bad Bunny φαίνεται ότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στη ζωή.

Η Kendall Jenner και ο Bad Bunny εθεάθησαν τελευταία φορά μαζί στο πάρτι του Saturday Night Live τον Οκτώβιο, με τον Πορτορικανό σταρ να έχει διπλό ρόλο ως οικοδεσπότης και guest στην εκπομπή.

Οι εκπρόσωποι του 28χρονου μοντέλου και του 29χρονου superstar δεν απάντησαν στο «People» για σχολιασμό της είδησης.

Bad Bunny and Kendall Jenner Split After Less Than a Year of Dating: Source https://t.co/lIfg1p9QDj — People (@people) December 17, 2023

Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, όταν εθεάθησαν σε διπλό ραντεβού με τη Hailey Bieber και τον σύζυγό της, Justin Bieber. Μια πηγή είχε αναφέρει εκείνη την περίοδο πως τους γνώρισαν φιλικά τους πρόσωπα μετά τη μετεγκατάσταση του ράπερ στο Λος Άντζελες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο το πρώην ζευγάρι έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη σειρά της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν χαλαροί καθώς κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλο, για να παρακολουθήσουν την επίδειξη μόδας της Gucci για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2024.

Πηγή: skai.gr

