Η διάσημη ηθοποιός Τζούλια Ρόμπερτς γιορτάζει τα 55α γενέθλια του συζύγου της Ντάνιελ Μόντερ.

«Χρόνια πολλά σε αυτόν τον καταπληκτικό άνθρωπο που φωτίζει τον κόσμο μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram και τη συνόδευσε με μία αγαπημένη τους φωτογραφία στην οποία κοιτάζουν με αγάπη ο ένας τον άλλον στα μάτια.

Η σταρ συνάντησε για πρώτη φορά τον σύζυγό της, επαγγελματία κινηματογραφιστή που εργάζεται σε ταινίες του Χόλιγουντ από το 1996, στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» του 2001. Παντρεύτηκαν στις 4 Ιουλίου του 2002 και δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν τα δίδυμα Χέιζελ Πατρίσια και Φιννέους Γουόλτερ ενώ το 2007 τον γιο τους Χένρι Ντάνιελ, αναφέρει το «People».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

