«Κοίταζε μπροστά. Όλα θα πάνε καλά και μην βγάζεις τα φρύδια σου». Αυτή είναι η συμβουλή που θα έδινε η ηθοποιός Τζούλια Ρόμπερτς στον 19χρονο εαυτό της.

Julia Roberts on Advice She'd Give Her Younger Self: 'It's All Going to Be Okay—and Don't Pluck Your Eyebrows' (Exclusive) https://t.co/Zr085USB0f December 6, 2023

Από την άλλη ο συμπρωταγωνιστής της στην ταινία «Leave The World Behind», Μαχερσάλα Άλι, λέει ότι η συμβουλή που θα έδινε στον νεότερο εαυτό του θα ήταν: «Κάνε υπομονή γιατί τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πρέπει. Πάντα λέω στον εαυτό μου να προσεύχεται, να είναι υπομονετικός και επίμονος. Αυτά τα τρία πράγματα και νιώθω ότι τα έχεις όλα, κατά την ταπεινή μου γνώμη».

Αν και η νέα τους ταινία είναι ένα θρίλερ, στους δύο ηθοποιούς δεν αρέσει να φοβούνται όταν πρόκειται να παρακολουθήσουν μία ταινία τρόμου.

«Δεν μου αρέσει να φοβάμαι», δήλωσε η Ρόμπερτς με τον Άλι να προσθέτει: «Όχι πια. Μου άρεσε σαν παιδί. Είδα την ταινία "Παρασκευή και 13" όταν ήμουν 8 ή 9 χρόνων. Μετά, στην εφηβεία, απομακρύνθηκα από αυτά τα θεάματα και ως ενήλικας δεν με ενδιαφέρει και τόσο να φοβάμαι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

