Έχει περάσει, σχεδόν, τη μισή του ζωή στα φώτα της δημοσιότητας, αφού βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά από μια οντισιόν του X Factor σε ηλικία 16 ετών και ο Harry Styles, ο οποίος είναι πλέον ένας από τους πιο αγαπητούς σόλο καλλιτέχνες παγκοσμίως, έχει σίγουρα αφήσει το «στίγμα» του κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου.

Καθώς γιορτάζει τα 30α γενέθλιά του, ας ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία της ζωής του καλλιτέχνη, η οποία-ομολογουμένως- έχει ενδιαφέρον…

Αφού πέρασε από τη διαδικασία οντισιόν του X Factor, από τη μητέρα του Anne Twist, ο Βρετανός καλλιτέχνης τραγούδησε αρχικά για τον Simon Cowell και τους άλλους κριτές, επιδεικνύοντας τη φωνητική του δεινότητα στο «Hey Soul Sister» του Train. Ωστόσο, το κομμάτι έπεσε στο κενό και φάνηκε ότι οι πιθανότητες του Harry να τα καταφέρει, ίσως, τελείωναν πριν καν αρχίσουν, καθώς ο Simon έβαλε απότομο τέλος στην εμφάνιση. Αλλά αφού του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία, ο τραγουδιστής ερμήνευσε acapella το «Isn't She Lovely» του Stevie Wonder και το ταξίδι του στη μουσική βιομηχανία μόλις είχε ξεκινήσει.



Παρά το γεγονός ότι προσπάθησε ως σόλο τραγουδιστής, οι κριτές του X Factor - και συγκεκριμένα ο Simon - είχαν άλλες ιδέες για τον Harry, καθώς έκανε σχέδια για τη δημιουργία ενός boyband. Επιλέγοντας τον Harry, τον Zayn Malik, τον Liam Payne, τον Niall Horan και τον Louis Tomlinson από τον γύρο του bootcamp, γεννήθηκε το παγκόσμιο φαινόμενο των «One Direction».

Ο καλλιτέχνης αναμφισβήτητα ξεχώρισε από την αρχή, με τις σγουρές μπούκλες του και το αυθάδες χαμόγελό του, και έγινε αμέσως ο «αγαπημένος» στους τηλεθεατές, οι οποίοι παρακολούθησαν το συγκρότημα να φτάνει μέχρι τον τελικό, πριν τερματίσει στην τρίτη θέση.

Παρόλο που το συγκρότημα δεν κέρδισε το σόου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συνέχισαν να αποτελούν τη μεγαλύτερη ιστορία επιτυχίας του talent show του ITV.

Περίμεναν εννέα μήνες πριν κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο τους single, «What Makes You Beautiful», το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφτασε στο Νο 4 στις ΗΠΑ.



Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο συγκρότημα, ο Harry συνυπογράφει αρκετές από τις επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το ντεμπούτο single, το «Story Of My Life» και το «Live While We're Young». Το συγκρότημα πούλησε 70 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και εξακολουθεί να είναι ένα από τα boy bands με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο μέχρι σήμερα.

Το πιο αξιοσημείωτο για τον Harry εκείνη την εποχή, ήταν το ειδύλλιο του Μαΐου-Δεκεμβρίου με την αείμνηστη Caroline Flack, την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στην εκπομπή X Factor spin-off. Η σχέση αυτή προκάλεσε αίσθηση λόγω της διαφοράς ηλικίας μεταξύ του Harry, που τότε ήταν 17 ετών, και της Caroline, που τότε ήταν 31 ετών. Το ειδύλλιο ήταν βραχύβιο και αναφέρθηκε ότι ο Harry ήταν αυτός που έδωσε τέλος στη σχέση τους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο συγκρότημα, ο Harry Styles έβγαινε επίσης με την Taylor Swift, κάνοντας τους φανατικούς θαυμαστές τους να υποψιάζονται ότι θα περπατούσαν χέρι-χέρι στο Central Park της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του 2012. Ωστόσο, η σχέση τους δεν ήταν μακροχρόνια, αφού φέρεται να χώρισαν μετά από καυγά κατά τη διάρκεια μιας ρομαντικής απόδρασης στην Καραϊβική, μόλις ένα μήνα αργότερα, με μια πηγή να υποστηρίζει ότι ο καλλιτέχνης «είπε κάτι που δεν έπρεπε».

Την επόμενη χρονιά, ο τραγουδιστής συνδέθηκε ρομαντικά με το supermodel, Kendall Jenner. Παρά το γεγονός ότι εθεάθησαν να δείχνουν και πάλι άνετοι δύο χρόνια αργότερα σε ένα γιοτ στην Ανγκουίλα και ξανά στο Met Gala το 2019, καθώς και να κάνουν μια φλερτ-επίδειξη στο «The Late Late Show» του James Corden, οι δύο τους λέγεται ότι «είναι απλώς καλοί φίλοι». Το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος ήταν το «Four».

Ο Harry ήταν το τελευταίο μέλος του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε νέα μουσική, αφού ένωσε τις δυνάμεις του με τη Columbia Records για να δουλέψει πάνω στο σόλο πρότζεκτ του. Ο τραγουδιστής κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του τον Μάιο του 2017.

Απέβαλε τον βασικό ποπ ήχο των «One Direction» και στράφηκε σε ροκ και φολκ επιρροές, κάτι που έγινε το σήμα κατατεθέν των τριών σόλο άλμπουμ του.

Η πρώτη σόλο απόπειρα του καλλιτέχνη έλαβε ευνοϊκές κριτικές και το άλμπουμ αναδείχθηκε σε αρκετές λίστες με τα «καλύτερα άλμπουμ του 2017». Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο1 σε αρκετές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής, ο οποίος ήταν πάντα ανοιχτός σχετικά με την επιθυμία του να εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη, έκανε το ντεμπούτο του ως ηθοποιός στο πολεμικό έπος του Christopher Nolan, «Dunkirk».

Η μετέπειτα πορεία του είναι γνωστή. Το τραγούδι του «As It Was» εκτοξεύτηκε στην κορυφή των charts, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ, κάνοντας ντεμπούτο στο Νο. 1 και παραμένοντας στην κορυφή στην Αμερική για 15 εβδομάδες! Το Νο.1 τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια στην ιστορία. Στα Grammy, το «Harry's house» κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς και το καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ, ενώ κέρδισε και το βρετανικό άλμπουμ της χρονιάς στα Brit Awards.

Πηγή: skai.gr

