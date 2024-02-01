Jennifer Lopez: Οι πιο σέξι εμφανίσεις της από το βιντεοκλίπ «Can't Get Enough»

Στο τελευταίο της βίντεο κλιπ, η Jennifer Lopez παρουσιάζει μερικές από τις πιο σέξι εμφανίσεις της!

Στο βίντεο κλιπ του «Can't Get Enough (Remix)», στο οποίο συμμετέχει και η Latto, η 54χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια μετακινείται γρήγορα από μέρος σε μέρος και σε κάθε τοποθεσία φοράει ένα νέο λουξ - και το καθένα είναι πιο σέξι από το προηγούμενο.

Καθώς η ποπ σταρ περπατά στους δρόμους της Νέας Υόρκης, με ένα σύνολο χωρίς σακάκι, η «J. Lo.» λάμπει στον ήλιο χάρη σε μια ασημένια μίνι τσάντα και ένα λαμπερό glam, για να μην αναφέρουμε τα διαμάντια στον καρπό και στον λαιμό της.

Μετά από ένα γρήγορο χορευτικό νούμερο στον δρόμο (για την «J. Lo» μιλάμε, άλλωστε), η σταρ κάνει το ντεμπούτο της με ένα σέξι σετ με παγιέτες - ένα μαυρισμένο, αστραφτερό μπικίνι τοπ και μίνι φούστα, που συνδυάζει με κολάν με παγιέτες και, για άλλη μια φορά, πολλά χρυσά κοσμήματα.

Μιλώντας για το «Can't Get Enough», η Lopez είπε στους θαυμαστές της: «Αγαπώ τα ερωτικά τραγούδια, αλλά χρειαζόμουν κάτι που να μπορώ να ερμηνεύσω».

Είπε, επίσης, ότι το τραγούδι ήταν το τέλειο lead single για το επερχόμενο άλμπουμ της «This Is Me... Now»: το πρώτο ολοκληρωμένο LP της μετά από μια δεκαετία και συνέχεια του «This Is Me... Then» του 2002.

«Έτσι, όταν ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, όλοι ήξεραν ότι αυτό ήταν το κατάλληλο για να ξεκινήσει το This Is Me... Now», πρόσθεσε. «Έχει μια ενέργεια, έχει μια ευτυχία και τα νιώθεις όλα αυτά».

