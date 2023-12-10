Julia Roberts: Αποκάλυψε το πιο «σκληρό» ναρκωτικό που έχει δοκιμάσει

Η Τζούλια Ρόμπερτς αποκάλυψε το πιο «σκληρό» ναρκωτικό που έχει δοκιμάσει ποτέ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο επεισόδιο του «Watch What Happens Live with Andy Cohen».

Η 56χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε στο διάσημο talk show και έπαιξε το χαρακτηριστικό παιχνίδι του «Plead The Fifth», στο οποίο οι καλεσμένοι έχουν τρεις ερωτήσεις και επιτρέπεται να μην απαντήσουν μόνο σε μία από αυτές.

Ο παρουσιαστής ρώτησε την ηθοποιό ποιο είναι το πιο «σκηρό» ναρκωτικό που έχει δοκιμάσει με την Τζούλια Ρόμπερτς να αποκαλύπτει τα παραισθησιογόνα μανιτάρια! Στο ερώτημα αν ήταν «θετική εμπειρία», η ηθοποιός απάντησε: «Ναι, ήταν ωραία. Δεν θα πω ψέματα. Παιδιά, μην το δοκιμάσετε στο σπίτι».

Julia Roberts Confesses Magic Mushrooms Are the 'Hardest Drug' She's Ever Done: 'It Was Nice' https://t.co/teNXTFtpoB Click the image for details: — OK! Magazine USA (@OKMagazine) December 8, 2023

Παλιότερα, η ηθοποιός είχε μιλήσει για τα διάφορα δημοσιεύματα που την ήθελαν να αντιμετωπίζει προβλήματα εθισμού με ναρκωτικές ουσίες.

«Αυτό ξεκίνησε, όπως μπορώ να συμπεράνω, επειδή ήμουν πολύ αδύνατη. Υποθέτω ότι είναι κάπως βαρετό να είσαι ένας νεαρός ηθοποιός στο Χόλιγουντ και να μην έχεις πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Λοιπόν, είμαι βαρετή και αυτό είναι το υπέροχο με εμένα, γιατί έχω καθαρό δέρμα και απλά είμαι αδύνατη».

Πηγή: skai.gr

