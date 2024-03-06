Το Facebook και η Meta «έτρεξαν» διαφημίσεις για μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούσε ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες της ανήλικης Jenna Ortega! Η πρωταγωνίστρια του «Wednesday» αποτέλεσε στόχο της εφαρμογής Perky AI.

Το λογισμικό «έτρεξε» τουλάχιστον 11 διαφημίσεις στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το NBC. Τουλάχιστον μία έδειχνε την ηθοποιό γυμνόστηθη με βάση μια φωτογραφία που τραβήχτηκε όταν ήταν 16 ετών.

Η εφαρμογή -που κοστίζει μόλις 7,99 δολάρια- έδειχνε στους χρήστες πώς να δημιουργούν «ψεύτικες» γυμνές εικόνες πραγματικών ανθρώπων, χρησιμοποιώντας προτροπές όπως «χωρίς ρούχα», «κοστούμι από λάτεξ» κ.ά.

Η ιστορία με τα deepfakes διασημοτήτων δεν είναι καινούρια. Έρχεται λίγους μήνες αφότου πορνογραφικές εικόνες της Taylor Swift, που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη, έγιναν viral.

ALSO https://t.co/gFtY2bRg5s Facebook and Instagram both ran ads for $7.99 AI app which used deepfake nude images of a 16-year-old Jenna Ortega https://t.co/iF9dardLqK ~ Story Below #USA #News — Follow @JodyField (@JodyField) March 6, 2024



Η εφαρμογή «έτρεξε» περισσότερες από 260 διαφορετικές διαφημίσεις στη Meta από τον Σεπτέμβριο, εκ των οποίων οι 30 καταργήθηκαν από την εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παραβίαση των όρων της.

Μία από τις διαφημίσεις της ηθοποιού, 21 ετών σήμερα, είχε περισσότερες από 2.600 προβολές, αναφέρει το NBC. Οι διαφημίσεις αφαιρέθηκαν από τη Meta και την Apple μετά την επισήμανσή τους από το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Facebook and Instagram hosted ads that featured a blurred fake nude image of an underage celebrity used to promote an app that billed itself as a way to make sexually explicit images with AI. https://t.co/Kbu9qBU327 — NBC News (@NBCNews) March 6, 2024

Η Meta αντλεί το 95% των εσόδων της από διαφημίσεις και συγκέντρωσε περισσότερα από 131 δισ. δολάρια το 2023. Εκτός από την Ορτέγκα, η τραγουδίστρια Sabrina Carpenter αποτέλεσε, επίσης, «στόχο» αρκετών διαφημίσεων.

Η Sabrina Carpenter βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία για την υποστήριξη της Τέιλορ Σουίφτ, μιας άλλης διασημότητας που έχει πέσει θύμα της ανησυχητικής τάσης των «deepfakes». Οι αναρτήσεις έδειχναν την τραγουδίστρια του «Love Story» σε διάφορες προκλητικές και προσβλητικές πόζες σε έναν αγώνα των Kansas City Chiefs, στον οποίο αγωνίζεται ο φίλος της, Travis Kelce.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.