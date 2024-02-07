Η σούπερ σταρ της ποπ, Τέιλορ Σουίφτ, έπεσε θύμα γυμνών ψεύτικων φωτογραφιών τον Ιανουάριο και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θέλουν να εμποδίσουν να συμβεί ξανά κάτι αντίστοιχο.

Σύμφωνα με το «Politico», οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024, σχετικά με ένα νομοσχέδιο που θα ποινικοποιεί την ανταλλαγή τέτοιου περιεχομένου σε ολόκληρη την Ε.Ε., καθώς και το revenge porn και την ηλεκτρονική παρενόχληση, μέχρι τα μέσα του 2027.

Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες πέφτουν όλο και πιο συχνά θύματα κακοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από στοχευμένη παρενόχληση και παρακολούθηση. Φθηνά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν επίσης διευκολύνει τη δημιουργία ψεύτικων φωτογραφιών και βίντεο με γυμνές γυναίκες. Η διάσημη καλλιτέχνιδα, δυστυχώς, δεν ήταν το μοναδικό θύμα σε αυτή την ιστορία…

Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις μετά την υπόθεση της Τέιλορ Σουίφτ. Μιλάμε για ψεύτικες φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και είδαν εκατομμύρια χρήστες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter). Οι νομοθέτες των Ηνωμένων Πολιτειών απηύθυναν νέες εκκλήσεις για τη θέσπιση νομοθεσίας, ενώ θέση για το περιστατικό πήρε μέχρι και ο Λευκός Οίκος.

«Ο πιο πρόσφατος αηδιαστικός τρόπος εξευτελισμού των γυναικών είναι η κοινοποίηση προσωπικών εικόνων που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε λίγα λεπτά από οποιονδήποτε. Τέτοιες εικόνες μπορούν να προκαλέσουν τεράστια ζημιά, όχι μόνο στους ποπ σταρ, αλλά σε κάθε γυναίκα που θα πρέπει να αποδείξει στη δουλειά ή στο σπίτι ότι πρόκειται για deepfake», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Věra Jourová.

Τα θύματα των deepfakes στην Ευρώπη, πρέπει -επί του παρόντος- να βασίζονται σε ένα συνονθύλευμα νόμων, όπως το νομοσχέδιο της Ε.Ε. για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), και οι εθνικοί νόμοι περί δυσφήμισης. Οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως οι X και Meta, πρέπει να διευκολύνουν τους πολίτες και την αστυνομία να αναφέρουν δυνητικά παράνομο περιεχόμενο - και να το κατεβάζουν γρήγορα όταν αυτό συμβαίνει - στο πλαίσιο του εγχειριδίου κανόνων της Ε.Ε. για τον έλεγχο του περιεχομένου, του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Η Επιτροπή πρότεινε έναν πρωτοποριακό νόμο το 2022, στο αποκορύφωμα του κινήματος #MeToo, ο οποίος θα υποχρέωνε τις χώρες της Ε.Ε. να κάνουν περισσότερα για να τιμωρήσουν την ηλεκτρονική κακοποίηση κατά των γυναικών.

«Η δέσμευσή μας για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στην Ευρώπη έχει οδηγήσει στην ποινικοποίηση διαφόρων μορφών κυβερνοβίας, όπως η μη συναινετική κοινοποίηση προσωπικών εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των deepfakes, της διαδικτυακής παρακολούθησης, της διαδικτυακής παρενόχλησης, της μισογυνιστικής ρητορικής μίσους και του cyber-flashing», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ισότητα, Helena Dalli.

