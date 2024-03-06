Helen Mirren και Kylie Minogue απέκτησαν τη δική τους Barbie

Η ηθοποιός Helen Mirren και η Kylie Minogue είναι μεταξύ των οκτώ γυναικών που τιμήθηκαν με τα δικά τους ομοιώματα «Barbie» ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Η 78χρονη πρωταγωνίστρια των ταινιών «The Queen, Elizabeth I», «Gosford Park», «Calendar Girls» και η αφηγήτρια της ταινίας «Barbie» επιλέχθηκε από την εταιρεία Mattel ως «βρετανικό πρότυπο» για τη γνωστή κούκλα.

Η ίδια δήλωσε ότι η είδηση τη συγκλόνισε. «Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και κάτι που μπορώ να προσθέσω στη λίστα με τα αγαπημένα μου επιτεύγματα - να έχω ένα Όσκαρ, να έχω ένα αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ και να έχω τη δική μου Barbi», ανέφερε.

Η μοναδική στο είδος της κούκλα αναπαριστά το ντύσιμο που φόρεσε η Dame Helen στις Κάννες πέρυσι: ένα μπλε φόρεμα από τη Del Core και κοσμήματα από τη Bulgari και έχοντας στο χέρι μια βεντάλια.

Η κούκλα κρατάει επίσης ένα μικροσκοπικό άγαλμα Όσκαρ, σε αναγνώριση της νίκης της ηθοποιού στα Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού το 2007 για την ταινία «The Queen». «Λατρεύω που η κούκλα Barbie φοράει μια από τις αγαπημένες μου εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί», πρόσθεσε.

Με αφορμή την 65η επέτειο της «Barbie», η Mirren είναι ανάμεσα στις οκτώ γυναίκες που αναγνωρίζονται για τη διαμόρφωση του μέλλοντος μέσα από τις εμπνευσμένες ιστορίες τους.

Οι άλλες γυναίκες είναι η Αυστραλή τραγουδίστρια Kylie Minogue, η Καναδή τραγουδίστρια Shania Twain, η Γερμανίδα κωμικός και ακτιβίστρια Enissa Amani, η Μεξικανή σκηνοθέτις, παραγωγός και σεναριογράφος Lila Aviles, η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα, ακτιβίστρια, συγγραφέας και παραγωγός Viola Davis, το μοντέλο Nicole Fujita από την Ιαπωνία και η δημιουργός περιεχομένου από την κοινότητα των ιθαγενών Tatuyo Amazonas, Maira Gomez.

Η Krista Berger, αντιπρόεδρος και παγκόσμια επικεφαλής της Barbie δήλωσε: «Η Barbie και οι κούκλες θα είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστούν. Η ιστορία της Barbie δεν ήταν ποτέ μόνο για εκείνη.

Αφορά τα αμέτρητα νεαρά κορίτσια που ενέπνευσε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.