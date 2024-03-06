Helen Mirren και Kylie Minogue απέκτησαν τη δική τους Barbie

Η ηθοποιός Helen Mirren και η Kylie Minogue είναι μεταξύ των οκτώ γυναικών που τιμήθηκαν με τα δικά τους ομοιώματα «Barbie» ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.
Η 78χρονη πρωταγωνίστρια των ταινιών «The Queen, Elizabeth I», «Gosford Park», «Calendar Girls» και η αφηγήτρια της ταινίας «Barbie» επιλέχθηκε από την εταιρεία Mattel ως «βρετανικό πρότυπο» για τη γνωστή κούκλα.
Η ίδια δήλωσε ότι η είδηση τη συγκλόνισε. «Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και κάτι που μπορώ να προσθέσω στη λίστα με τα αγαπημένα μου επιτεύγματα - να έχω ένα Όσκαρ, να έχω ένα αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ και να έχω τη δική μου Barbi», ανέφερε.
Η μοναδική στο είδος της κούκλα αναπαριστά το ντύσιμο που φόρεσε η Dame Helen στις Κάννες πέρυσι: ένα μπλε φόρεμα από τη Del Core και κοσμήματα από τη Bulgari και έχοντας στο χέρι μια βεντάλια.
Η κούκλα κρατάει επίσης ένα μικροσκοπικό άγαλμα Όσκαρ, σε αναγνώριση της νίκης της ηθοποιού στα Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού το 2007 για την ταινία «The Queen». «Λατρεύω που η κούκλα Barbie φοράει μια από τις αγαπημένες μου εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί», πρόσθεσε.
Με αφορμή την 65η επέτειο της «Barbie», η Mirren είναι ανάμεσα στις οκτώ γυναίκες που αναγνωρίζονται για τη διαμόρφωση του μέλλοντος μέσα από τις εμπνευσμένες ιστορίες τους.
Οι άλλες γυναίκες είναι η Αυστραλή τραγουδίστρια Kylie Minogue, η Καναδή τραγουδίστρια Shania Twain, η Γερμανίδα κωμικός και ακτιβίστρια Enissa Amani, η Μεξικανή σκηνοθέτις, παραγωγός και σεναριογράφος Lila Aviles, η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα, ακτιβίστρια, συγγραφέας και παραγωγός Viola Davis, το μοντέλο Nicole Fujita από την Ιαπωνία και η δημιουργός περιεχομένου από την κοινότητα των ιθαγενών Tatuyo Amazonas, Maira Gomez.
Η Krista Berger, αντιπρόεδρος και παγκόσμια επικεφαλής της Barbie δήλωσε: «Η Barbie και οι κούκλες θα είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστούν. Η ιστορία της Barbie δεν ήταν ποτέ μόνο για εκείνη.
Αφορά τα αμέτρητα νεαρά κορίτσια που ενέπνευσε».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.