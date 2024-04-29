Σε όλα τα σπίτια υπάρχει μία πιρούνα για spaghetti. Γνωρίζετε όμως για ποιοι λόγο έχει μία μεγάλη στρογγυλή τρύπα στη μέση;

Λοιπόν, δεν είναι για να σουρώνει το νερό (όπως πιστεύαμε οι περισσότεροι στο γραφείο, σε ένα μικρό γκάλοπ).

Στην πραγματικότητα, η τρύπα στην πιρούνα είναι μεζούρα (!) για κάθε ατομική μερίδα μακαρόνια.

This is what the hole in a spaghetti spoon is for pic.twitter.com/tg1rhwpDag — Spellbinding Odyssey (@SpellOdyssey) April 28, 2024

Όση ποσότητα χωράει να περάσει μέσα από την τρύπα, αυτή είναι η ιδανική ποσότητα για ένα άτομο.

Εξυπνο;



Πηγή: skai.gr

