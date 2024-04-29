Λογαριασμός
Λύθηκε το μυστήριο – Πού χρησιμεύει η τρύπα στην πιρούνα για τα μακαρόνια

Οχι, δεν είναι για να σουρώνει το νερό... 

μακαρονια

Σε όλα τα σπίτια υπάρχει μία πιρούνα για spaghetti. Γνωρίζετε όμως για ποιοι λόγο έχει μία μεγάλη στρογγυλή τρύπα στη μέση; 

Λοιπόν, δεν είναι για να σουρώνει το νερό (όπως πιστεύαμε οι περισσότεροι στο γραφείο, σε ένα μικρό γκάλοπ). 

Στην πραγματικότητα, η τρύπα στην πιρούνα είναι μεζούρα (!) για κάθε ατομική μερίδα μακαρόνια. 

Όση ποσότητα χωράει να περάσει μέσα από την τρύπα, αυτή είναι η ιδανική ποσότητα για ένα άτομο. 

Εξυπνο; 
 

Πηγή: skai.gr

