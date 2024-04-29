Αύριο, Μ.Τρίτη ,30 Απριλίου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα, ύψους 187.188.594 ευρώ, από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω του εποπτευόμενου Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Όπως κάνει γνωστό το υπουργείο, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

- Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι: 239.583 – 29.191.037 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 187.324– 41.666.583 ευρώ

- Αναπηρικά επιδόματα: δικαιούχοι 186.706 – 86.811.091 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 629– 180.178 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.594 – 196.856 ευρώ

- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: δικαιούχοι 14.783 – 5.553.195 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 18.619 – 8.045.427 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 12.106 – 3.132.980 ευρώ

- Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 135– 107.245 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.119– 11.165.950 ευρώ

- Επίδομα Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών: δικαιούχοι 14 - 5.700 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.528 - 242.748 ευρώ

- Ευάλωτοι Οφειλέτες: δικαιούχοι 151 – 31.719 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 11 – 11.000 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 581 – 284.068 ευρώ

- Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 754 – 556.338 ευρώ

- Πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”: δικαιούχοι 15 – 6.479 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 679.652

Σύνολο καταβολών: 187.188.594

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθούν για το τι δικαιούνται.

