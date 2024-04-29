Οι Rolling Stones ξεκίνησαν την περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική με μια συναυλία σε έναν κατάμεστο συναυλιακό χώρο στο Χιούστον χθες Κυριακή και με πολλούς θαυμαστές τους να έχουν ταξιδέψει από διάφορες πόλεις για να τους δουν από κοντά υπό τον φόβο ότι αυτή πιθανόν να είναι και η τελευταία φορά.

Η χθεσινή τους ήταν η πρώτη από 16 εμφανίσεις που είναι προγραμματισμένες για τις ΗΠΑ και τον Καναδά μέχρι τον Ιούλιο.

Οι θαυμαστές του θρυλικού συγκροτήματος συνέρρευσαν στο NRG Stadium του Χιούστον φορώντας μακό μπλουζάκια με το διάσημο λογότυπο της μπάντας με τα χείλη και τη γλώσσα.

The Rolling Stones sound awesome with this new song in Houston pic.twitter.com/bveJKwBQGl — Florida Pete 🇺🇸 (@pbyrond) April 29, 2024

Το συγκρότημα, που σχηματίστηκε πριν από πάνω από έξι δεκαετίες, άνοιξε τη συναυλία με το τραγούδι του «Start me up» και τον Μικ Τζάγκερ να εμφανίζεται στη σκηνή με ένα γυαλιστερό, ριγέ σακάκι, ένα μακό με παγιέτες και μαύρο τζιν παντελόνι. Το πλήθος άρχισε αμέσως να χορεύει στους ρυθμούς αυτού του τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 1981.

Ο 80χρονος Τζάγκερ χόρευε, χοροπηδούσε και έτρεχε πάνω κάτω στη σκηνή και τραγούδησε με τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος -τον 80χρονο Κιθ Ρίτσαρντς και τον 76χρονο Ρόνι Γουντ.

Παρότι η ομάδα δημοσίων σχέσεων του συγκροτήματος αρνήθηκε να δώσει αριθμό εισιτηρίων που κόπηκαν, η ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων StubHub παρατήρησε ότι δύο ώρες πριν από το σόου λιγότερο από το 2% των συνολικών εισιτηρίων ήταν διαθέσιμα.

Το συγκρότημα συγκέντρωσε ανθρώπους κάθε ηλικίας στο στάδιο με τους περισσότερους ωστόσο να είναι άνω των 60 ετών.

The Rolling Stones Paint It Black from Houston pic.twitter.com/3ZxTQv73W7 — Florida Pete 🇺🇸 (@pbyrond) April 29, 2024

Τα 18 τραγούδια που ερμήνευσε η μπάντα επί δύο ώρες και πλέον περιελάμβαναν έναν συνδυασμό από τις κλασικές επιτυχίες τους και τρία τραγούδια από τον τελευταίο δίσκο τους «Hackney Diamonds», το πρώτο τους άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό μετά το 2005 και το πρώτο επίσης μετά τον θάνατο του ντράμερ Τσάρλι Γουότς το 2021.

Rolling Stones abriendo el concierto anoche en Houston, gira americana.

Mick Jagger - 80 años

Keith Richards - 80 años

Ronnie Wood - 76 años



Eternos! pic.twitter.com/PosUUTGEHa — Gonzalo Quintana (@gonziquintana) April 29, 2024

Μεταξύ των επιτυχιών τους που καταχειροκροτήθηκαν ήταν οι «Jumping Jack Flash», «You can't always get what you want» και «Out of Time».

Το συγκρότημα έκλεισε το σόου με την επιτυχία «(I can't get no) Satisfaction» και αυτή την εβδομάδα θα βρεθεί στο Jazz and Heritage Festival στη Νέα Ορλεάνη για μια ειδική εμφάνιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

