Η Μαντόνα αποκάλυψε στους θαυμαστές της ότι δεν μπορούσε να περπατήσει μετά τη «σχεδόν θανατηφόρα εμπειρία» που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι, όταν πέρασε αρκετό καιρό στην εντατική για μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη.

Η 65χρονη «βασίλισσα της ποπ» μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τον περασμένο Ιούνιο και αναγκάστηκε να αναβάλει μέρος της περιοδείας της «The Celebration Tour», που σηματοδοτούσε την 40ή επέτειο της μουσικής της καριέρας.

Ανοίγοντας την πρώτη από τις πέντε παραστάσεις-συναυλίες στο Kia Forum στο Λος Άντζελες, η Μαντόνα δήλωσε ότι η ασθένεια ήταν μια «έκπληξη» και ευχαρίστησε έναν «πολύ ξεχωριστό άνθρωπο» στο κοινό, τον γιατρό της Ντέιβιντ Άγκους.

«Όταν ήμουν άρρωστη αυτό το καλοκαίρι και κυριολεκτικά δεν μπορούσα να περπατήσω από το κρεβάτι μου μέχρι την τουαλέτα του τηλεφωνούσα κάθε δεύτερη μέρα», ανέφερε η διάσημη τραγουδίστρια. «Τον ρωτούσα γιατί δεν είχα καθόλου ενέργεια, πότε θα επανέλθει η ενέργειά μου, πότε θα αισθανόμουν ξανά ο εαυτός μου και πότε θα μπορούσα να ξαναβγώ σε περιοδεία. Το μόνο που μου έλεγε ήταν: ‘’Βγες έξω στον ήλιο, χρειάζεσαι βιταμίνη D και τα νεφρά σου θα συνεχίσουν να λειτουργούν’’».

"I'm pretty sure God was saying to me, 'you want to come with us? You want to come with me? You want to go this way?' And I said, 'no, no'" - Madonna opens up on her 'near-death experience' last year that left her in a coma https://t.co/tYsxNF9Lp2 — Sky News (@SkyNews) March 6, 2024

Περιέγραψε τη δοκιμασία ως «αρκετά τρομακτική» και αποκάλυψε την πρώτη λέξη που είπε όταν ξύπνησε από το κώμα. «Δεν ήξερα για τέσσερις ημέρες, επειδή ήμουν σε τεχνητό κώμα, αλλά όταν ξύπνησα, η πρώτη λέξη που είπα ήταν "όχι"», τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτό της είπε η βοηθός της.

«Και είμαι σίγουρη ότι ο Θεός μου έλεγε: ‘’Θέλεις να έρθεις μαζί μας; Θέλεις να έρθεις μαζί μου; Θέλεις να πας από εδώ;' Και εγώ είπα, όχι, όχι’’».

Αναπολώντας το δύσκολο ταξίδι της ανάρρωσής της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ήξερα πότε θα μπορούσα να ξανασηκωθώ και πότε θα μπορούσα να ξαναγίνω ο εαυτός μου. Ήταν παράξενο να μην αισθάνομαι τελικά ότι έχω τον έλεγχο. Αυτό ήταν το μάθημά μου».

Η «βασίλισσα της ποπ» μίλησε, επίσης, με τρυφερά λόγια για τα παιδιά της που τη στήριξαν όσο ήταν άρρωστη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.