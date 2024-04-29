Τον φόβο του, μετά την απώλεια του πρωταθλήματος, τα… χειρότερα να μην έχουν έρθει ακόμα για τον Παναθηναϊκό, εξέφρασε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Χθες ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός πρωταθλήματος, έχει μόνο μαθηματικές ελπίδες αλλά μην κοροϊδευόμαστε. Είδαμε μια ποδοσφαιρική αθλιότητα, εντυπωσιάστηκαν κάποιοι από όσα έκανε ο Τερίμ, αλλά αν μας άκουγαν θα ήξεραν ότι συνηθίζει να παίρνει τεράστια ρίσκα. Καταλήξαμε να παίζει με σύστημα 1-2-7, κάτι που δεν το έχω ξαναδεί. Ο Παναθηναϊκός έχει 22 τελικές και 8 στην εστία, αλλά οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια. Ήταν μια βραδιά που σήμανε το τέλος της χρονιάς και αποδείχτηκε ότι δεν λήφθηκαν οι αποφάσεις που έπρεπε, όταν έπρεπε να ληφθούν. Οκ πήρε τα ντέρμπι αλλά είχε πολλά πάνω-κάτω. Δεν είχε καθόλου οργάνωση στο παιχνίδι του ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι ξεγελαστήκαμε από το γεγονός ότι την ομάδα είχαν πάρει στις πλάτες τους οι Μπερνάρ, Ιωαννίδης και Μπακασέτας. Όταν αυτοί δεν ήταν σε καλή ημέρα, φάνηκε η μηδενική οργάνωση και η γύμνια, στην τακτική όχι στο ρόστερ. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα όταν βρίσκεσαι συνέχεια πίσω στο σκορ, αλλά δεν είναι συμπτωματικά. Τώρα ο φόβος μου είναι τα χειρότερα. Δηλαδή η χρονιά να αποδειχτεί καταστροφική, που θα είναι αν η ομάδα βγει τέταρτη και δεν πάρει το Κύπελλο. Ο Άρης πάει με πολύ καλύτερη ψυχολογία στον τελικό, ενώ εσύ για να μην καταστραφείς. Υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση πλέον και μαζί ο κίνδυνος να καταστραφεί όλη η σεζόν», ανέφερε σχετικά.



Παράλληλα, ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι ένας προπονητής δεν πρέπει να κρίνεται σε 5-6 μήνες, αλλά, στην περίπτωση του «τριφυλλιού», γίνονται κάποια τρελά πράγματα από πλευράς Τερίμ.



Ο Νικολογιάννης σημείωσε ότι το χειρότερο πράγμα θα είναι να ισοπεδωθεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού, κάτι που βλέπει να γίνεται και μάλιστα με… γοργά βήματα, μετά την χθεσινή ήττα.



Παράλληλα, εξήγησε γιατί φοβάται τη συνέχεια, φέρνοντας ως παράδειγμα το χθεσινό περιστατικό με τον Φώτη Ιωαννίδη και τον οπαδό των «πράσινων».



