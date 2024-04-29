«Spacey Unmasked»: Ντοκιμαντέρ για την άνοδο και την πτώση του Kevin Spacey

Ντοκιμαντέρ δύο μερών που εξερευνά τη «θεαματική πτώση σε δυσμένεια» του Κέβιν Σπέισι πρόκειται να προβληθεί στο Channel 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα.

Το ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked» περιλαμβάνει συνεντεύξεις που δεν έχουν προβληθεί ξανά, με πολλά άτομα που δεν συνδέονται με τη δίκη του ηθοποιού στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία μιλούν για πρώτη φορά για τις εμπειρίες τους με τον Κέβιν Σπέισι.

Σύμφωνα με την περιγραφή, το «Spacey Unmasked» ερευνά την ιστορία ενός ανθρώπου που κάποτε ήταν ένας από τους πιο θαυμαστούς και σεβαστούς ηθοποιούς στον κόσμο.

«Με συνεντεύξεις και υλικό αρχείου το ντοκιμαντέρ εξετάζει τη ζωή του από την παιδική ηλικία μέχρι την αρχική επιτυχία στο Μπρόντγουεϊ και την επακόλουθη άνοδο στην κορυφή του Χόλιγουντ. Η θεαματική πτώση της δημοτικότητας του Κέβιν Σπέισι ήρθε εν μέσω ισχυρισμών για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.

Το 2023, ο Σπέισι αθωώθηκε για σεξουαλικά αδικήματα εναντίον τεσσάρων ανδρών σε δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η σειρά αποτελούμενη από δύο μέρη θα διερευνήσει τη συμπεριφορά του Σπέισι και θα μιλήσει με πολλούς άντρες που δεν συνδέονται με αυτήν την υπόθεση για τις εμπειρίες τους με τον ηθοποιοί, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν μιλήσει ποτέ πριν» αναφέρεται.

Σκηνοθέτης και παραγωγός του «Spacey Unmasked» είναι η Κάθριν Χέιγουντ και εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Ντόροθι Μπερν και Μάικ Λέρνερ.

Το ντοκιμαντέρ για τον Κέβιν Σπέισι που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά προτού αθωωθεί για πολλαπλά σεξουαλικά αδικήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε πέρυσι. Σύμφωνα με το Variety η All3Media International διαχειρίεζται τα δικαιώματα διεθνώς και διασφάλισε συμφωνίες μεταξύ άλλων για τις ΗΠΑ με τη Warner Bros. Discovery.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

