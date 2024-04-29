Την ντροπή της για την απόφαση του δικαστηρίου για το έγκλημα στο Μάτι εξέφρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Πιστεύω βαθιά στο δίκαιο, και ντρέπομαι για την σημερινή απόφαση του τριμελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών για το έγκλημα στο Μάτι» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Αυτή είναι η απόφαση. Ότι τελικώς δεν έφταιξε και κανείς» τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Προσωπικά, ως ένας άνθρωπος που έχω αφιερώσει την ζωή μου στην υπεράσπιση των θυμάτων ως άνθρωπος που πιστεύω ότι εάν δεν σταματήσει το καθεστώς ατιμωρησίας για τα πολιτικά πρόσωπα δεν πρόκειται η κοινωνία να μπορέσει να ορθοποδήσει και για αυτό δεν θα σταματήσω να μάχομαι. Πιστεύω βαθιά στο δίκαιο, και ντρέπομαι για την σημερινή απόφαση του τριμελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών για το έγκλημα στο Μάτι. Ντροπή που ένα δικαστήριο αντί να πράξει το αυτονόητο να διαγνώσει ότι το έγκλημα είναι κακούργημα, ότι έπρεπε να δικάζεται από μεικτό ορκωτό και να παραπέμψει στο αρμόδιο δικαστήριο, ήρθε σήμερα, για να αποφανθεί ότι είναι αθώοι 15 βασικοί κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων εκλεκτά πρόσωπα του Μητσοτάκη, μεταξύ των οποίων και η κα Δούρου, είναι αθώοι όλοι αυτοί… Είναι ένοχοι που τους επιβλήθηκαν ποινές χάδια, δύο ετών για κάθε θάνατο... για 102 θανάτους συνολική ποινή 5 έτη εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα και με την εκ του νόμου αναστολή της ποινής. Αυτή είναι η απόφαση. Ότι τελικώς δεν έφταιξε και κανείς. Φροντίσατε οι της ΝΔ να μην καταθέσετε πρόταση για εξεταστική ή προανακριτική για το Μάτι. Φροντίσατε να παράσχετε χείρα βοηθείας....Και τώρα για τα Τέμπη ζητάτε τα ρέστα».



«Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για δικαιοσύνη, να παρεμβαίνουμε μέχρι να υπάρξει λογοδοσία… μόνο έπαινο δεν τους έδωσαν (των κατηγορουμένων) σήμερα οι δικαστές. η δικαιοσύνη ήταν το τελευταίο προπύργιο εμπιστοσύνης της κοινωνίας. εγώ ζητώ να ερευνηθεί πως έτυχε η ίδια δικαστής να προεδρεύσει σε 3 υποθέσεις συνδεδεμένες. στην υπόθεση του Φαλήρου, της Μάνδρας και του Ματιού. Εγώ θα είμαι στο πλευρό των ανθρώπων αύριο, στην συνέντευξη τύπου που θα κάνουν».





Πηγή: skai.gr

