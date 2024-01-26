Η Τέιλορ Σουίφτ φέρεται να είναι έξαλλη με φωτογραφίες της που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι οποίες κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην πραγματικότητα, η τραγουδίστρια του «Cruel Summer» εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, αφού οι εικόνες της έγιναν viral, όπως γράφει το «Page Six».

‘Furious’ Taylor Swift considering legal action over graphic AI photos: report https://t.co/8JsBysagDF pic.twitter.com/8J9SJRi3fW — Page Six (@PageSix) January 25, 2024

«Το αν θα ληφθούν νομικά μέτρα ή όχι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, αλλά ένα είναι σίγουρο: Αυτές οι ψεύτικες, AI-εικόνες είναι καταχρηστικές, προσβλητικές και έγιναν χωρίς τη συγκατάθεση της», δήλωσε στη «Daily Mail» άνθρωπος από το στενό περιβάλλον της τραγουδίστριας.

«Ο λογαριασμός στο Twitter που τις δημοσίευσε δεν υπάρχει πια. Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης τις άφησε να ‘’ανέβουν’’», προσθέτει ο ίδιος άνθρωπος. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η οικογένεια και οι φίλοι της Σουίφτ είναι επίσης έξαλλοι.

Αν και η 34χρονη καλλιτέχνιδα δεν έχει σχολιάσει δημόσια το συγκεκριμένο γεγονός, οι θαυμαστές της έχουν κατακλύσει το X, πρώην Twitter, με θετικές αναρτήσεις για εκείνη, σε μια προσπάθεια να «εξαφανίσουν» τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Οι αναρτήσεις, γνωστές ως «deepfakes», έδειχναν την τραγουδίστρια του «Love Story» σε διάφορες προκλητικές και προσβλητικές πόζες σε έναν αγώνα των Kansas City Chiefs, στον οποίο αγωνίζεται ο φίλος της, Travis Kelce.



Πηγή: skai.gr

