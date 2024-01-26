Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η έξαλλη Taylor Swift: Θα κινηθεί νομικά για φωτογραφίες της που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της AI

Οι αναρτήσεις, γνωστές ως «deepfakes», έδειχναν την τραγουδίστρια του «Love Story» σε διάφορες προκλητικές και προσβλητικές πόζες σε έναν αγώνα των Kansas City Chiefs

H Taylor Swift

Η Τέιλορ Σουίφτ φέρεται να είναι έξαλλη με φωτογραφίες της που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι οποίες κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Στην πραγματικότητα, η τραγουδίστρια του «Cruel Summer» εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, αφού οι εικόνες της έγιναν viral, όπως γράφει το «Page Six». 

«Το αν θα ληφθούν νομικά μέτρα ή όχι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, αλλά ένα είναι σίγουρο: Αυτές οι ψεύτικες, AI-εικόνες είναι καταχρηστικές, προσβλητικές και έγιναν χωρίς τη συγκατάθεση της», δήλωσε στη «Daily Mail» άνθρωπος από το στενό περιβάλλον της τραγουδίστριας. 

«Ο λογαριασμός στο Twitter που τις δημοσίευσε δεν υπάρχει πια. Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης τις άφησε να ‘’ανέβουν’’», προσθέτει ο ίδιος άνθρωπος. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η οικογένεια και οι φίλοι της Σουίφτ είναι επίσης έξαλλοι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Αν και η 34χρονη καλλιτέχνιδα δεν έχει σχολιάσει δημόσια το συγκεκριμένο γεγονός, οι θαυμαστές της έχουν κατακλύσει το X, πρώην Twitter, με θετικές αναρτήσεις για εκείνη, σε μια προσπάθεια να «εξαφανίσουν» τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Οι αναρτήσεις, γνωστές ως «deepfakes», έδειχναν την τραγουδίστρια του «Love Story» σε διάφορες προκλητικές και προσβλητικές πόζες σε έναν αγώνα των Kansas City Chiefs, στον οποίο αγωνίζεται ο φίλος της, Travis Kelce.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Taylor Swift τεχνητή νοημοσύνη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark