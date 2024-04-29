Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ξεκινήσουν έρευνα στο Facebook και το Instagram της Meta εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι η εταιρεία δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση από τη Ρωσία και άλλες χώρες, ανέφεραν τη Δευτέρα οι Financial Times.

Σύμφωνα με το ίδιος δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εισηγηθεί τη Δευτέρα ότι οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ότι η μετριοπάθεια της Meta δεν φτάνει για να σταματήσει την ευρεία διάδοση πολιτικής διαφήμισης και η οποία απειλεί να υπονομεύσει την εκλογική διαδικασία.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ ανησυχούν ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της Meta χειρίζονται τις προσπάθειες της Ρωσίας να υπονομεύσει τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Η Επιτροπή, ωστόσο, δεν αναμένεται να αναφερθεί στη δήλωσή της τη Ρωσία και θα κάνει μόνο αναφορά στη χειραγώγηση πληροφοριών από ξένους παράγοντες.

Αξιωματούχοι της ΕΕ φοβούνται επίσης ότι ο μηχανισμός της εταιρείας που επιτρέπει στους χρήστες να επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο δεν είναι εύκολα προσβάσιμος ή αρκετά φιλικός προς τον χρήστη ώστε να συμμορφώνεται με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της ΕΕ, τη νομοθεσία ορόσημο του μπλοκ που έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Ο νόμος, ο οποίος εγκρίθηκε τον Απρίλιο του περασμένου έτους, περιλαμβάνει μέτρα προκειμένου να αναγκάσει τις πλατφόρμες να αποκαλύψουν τα δικά τους μέτρα που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης ή της προπαγάνδας. Εάν η ΕΕ διαπιστώσει ότι η Meta παραβιάζει τον Νόμο, θα μπορούσε να της επιβληθεί πρόστιμο έως και 6 τοις εκατό του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Η κίνηση αποτελεί την πιο πρόσφατη ρυθμιστική δράση που έλαβε η επιτροπή εναντίον ομάδων Big Tech, καθώς αυξάνονται οι φόβοι μεταξύ των κρατών μελών ότι η Ρωσία διαδίδει παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υπονομεύσει τη δημοκρατία ενόψει των πανευρωπαϊκών εκλογών στις αρχές Ιουνίου.

Η Επιτροπή πρόκειται να ξεκινήσει την έρευνα με βάση μια έκθεση που έστειλε η Meta τον Σεπτέμβριο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τους κινδύνους παραπληροφόρησης στην πλατφόρμα της, καθώς και την αξιολόγηση της ίδιας της ΕΕ.

Η έρευνα θα αξιολογήσει εάν ο τρόπος με τον οποίο το Facebook και το Instagram τοποθετούν πολιτικό περιεχόμενο στους ιστότοπούς τους συμμορφώνεται με τη νομοθεσία.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν εάν η Meta απέτυχε να μειώσει τους κινδύνους καθώς προσπαθεί να διακόψει τη λειτουργία του CrowdTangle, ενός εργαλείου που ενημερώνει τους εκδότες πώς διαδίδεται το περιεχόμενο στον ιστότοπο και να σκιαγραφήσει τις ανησυχίες που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο η Meta παρακολουθεί την παραπληροφόρηση για να βοηθήσει τους ελεγκτές και τους δημοσιογράφους.

Η επιτροπή αναμένεται να δώσει στη Μέτα πέντε εργάσιμες ημέρες για να ενημερώσει τι θα κάνει για να μετριάσει την κατάσταση ή να προειδοποιήσει την ομάδα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για το ενδεχόμενο επιβολής μέτρων στο πλαίσιο του DSA, αναφέρει το δημοσίευμα

Δεν υπάρχει καθορισμένη προθεσμία για το τέλος της έρευνας και θα εξαρτηθεί από την προθυμία της Μέτα να συνεργαστεί, αναμένεται να πει η ΕΕ.

Από την πλευρά της, η Meta δήλωσε ότι «έχουμε μια καλά εδραιωμένη διαδικασία για τον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων στις πλατφόρμες μας». «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τους παρέχουμε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το έργο».



Πηγή: skai.gr

