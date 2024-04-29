Οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν θα βρεθούν αντιμέτωποι με επικρίσεις αναφορικά με τις επιδόσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα σε συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών σήμερα, με την Ουάσινγκτον να τους κατηγορεί ότι συστηματικά στερούν ανθρώπινα δικαιώματα από γυναίκες και κορίτσια.

Ωστόσο, σε μια εξέλιξη που συμβαίνει για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, οι κυβερνώντες της χώρας δεν θα είναι παρόντες διότι δεν αναγνωρίζονται από το διεθνές αυτό σώμα. Αντ’ αυτού, το Αφγανιστάν θα εκπροσωπηθεί από πρεσβευτή που διορίστηκε από την προηγούμενη, στηριζόμενη από τις ΗΠΑ, κυβέρνηση, την οποία εκδίωξαν οι Ταλιμπάν το 2021.

Σε μια σειρά ερωτημάτων που διατυπώθηκαν σε έγγραφο του ΟΗΕ ενόψει της αξιολόγησης, οι ΗΠΑ ρώτησαν με ποιον τρόπο θα λογοδοτήσουν οι δράστες για κακοποιήσεις σε βάρος αμάχων, «ιδιαίτερα γυναικών και κοριτσιών που συστηματικά στερούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους». Ζήτησαν επίσης την προώθηση των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, σημειώνοντας μια «κλιμάκωση απειλών και καταχρήσεων» μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Η Βρετανία και το Βέλγιο διατύπωσαν επίσης ερωτήματα για τη μεταχείριση των γυναικών από τους Ταλιμπάν. Συνολικά, 76 χώρες έχουν ζητήσει να απευθυνθούν στο συμβούλιο.

Από την πλευρά τους, οι Ταλιμπάν δηλώνουν ότι σέβονται τα δικαιώματα σύμφωνα με τη δική τους ερμηνεία για τον ισλαμικό νόμο.

Από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία, στα περισσότερα κορίτσια έχει απαγορευθεί να φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στις γυναίκες να σπουδάζουν στα πανεπιστήμια. Οι Ταλιμπάν έχουν επίσης απαγορεύσει στις περισσότερες Αφγανές να εργάζονται σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, έχουν κλείσει κέντρα αισθητικής, έχουν απαγορεύσει σε γυναίκες την είσοδο σε πάρκα και έχουν επιβάλει περιορισμούς για τις μετακινήσεις των γυναικών χωρίς την παρουσία άνδρα συνοδού.

Με βάση το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, οι επιδόσεις των κρατών σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα υπόκεινται σε αξιολογήσεις ομότιμων φορέων σε δημόσιες συνεδριάσεις του Συμβούλιου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Γενεύη, και που οδηγεί σε σειρά συστάσεων.

Αν και μη δεσμευτικές, οι συστάσεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε λεπτομερή εξέταση πολιτικών και να ασκήσουν μεγαλύτερες πιέσεις για μεταρρυθμίσεις. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών μπορεί επίσης να ζητήσει τη διενέργεια ερευνών, τα στοιχεία των οποίων κάποιες φορές χρησιμοποιούνται σε εθνικά και διεθνή δικαστήρια.

