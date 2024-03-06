Bradley Cooper-Gigi Hadid: Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα εμφανιστούν μαζί στα Oscar

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ ετοιμάζεται να «λανσάρει» τη σχέση του με την Τζίτζι Χαντίντ στα Όσκαρ, σύμφωνα με το «Page Six».

Ο Cooper, που είναι υποψήφιος την Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024, για την ταινία «Maestro», αναμένεται να παρευρεθεί στο πάρτι του «Vanity Fair» με τη σύντροφό του και διάσημο μοντέλο, υποστηρίζουν οι φίλοι του.

Bradley Cooper will ‘hard launch’ relationship with Gigi Hadid at Oscars: sources https://t.co/QqXWgsOSK8 pic.twitter.com/WE99dmWZBg — Page Six (@PageSix) March 5, 2024

Το ζευγάρι έχει κρατήσει σχετικά χαμηλό προφίλ από τότε που άρχισε να βγαίνει τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η σχέση τους φαίνεται ότι έχει γίνει πιο σοβαρή. Μια πηγή ανέφερε στο «Page Six»: «Είναι ερωτευμένοι και περνάνε καλά μαζί».

Άλλες πηγές ανέφεραν ότι η 28χρονη Χαντίντ θα συναντήσει τον Κούπερ στα πάρτι μετά τα Όσκαρ. «Δεν ξέρω αν θα εμφανιστούν μαζί στο κόκκινο χαλί, αλλά θα είναι μαζί στο πάρτι του Vanity Fair».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διάσημος ηθοποιός εμφανίζεται πάντα στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ με την αγαπημένη του μητέρα, Gloria Campano.

Ωστόσο, το διάσημο μοντέλο έχει γνωρίσει τη μαμά του ηθοποιού, καθώς μετά τις Χρυσές Σφαίρες τον Ιανουάριο συναντήθηκαν για δείπνο στο μοντέρνο εστιατόριο Giorgio Baldi στο Λος Άντζελες. Και η Campano έχει εντοπιστεί να φοράει ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια από τη σειρά «Guest in Residence» της Τζίτζι Χαντίντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.