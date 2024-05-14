Οριστικά χωρίς οπαδούς ο τελικός του Κυπέλλου

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τον τελικό του Κυπέλλου όπου συζητήθηκε το θέμα των φιλάθλων, με την τελική απόφαση να μην αλλάζει κάτι που σημαίνει πως θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο.

Συγκεκριμένα, η κάθε ομάδα θα πάρει από 30 προσκλήσεις, όσες θα πάρει και η ΕΠΟ, με αποτέλεσμα να έχουμε συνολικά 90 άτομα στο Πανθεσσαλικό για τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης πρότεινε να μπούνε κάμερες στο γήπεδο ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν φιλάθλοι και των δύο ομάδων αλλά η πρόταση του είχε αρνητική απάντηση καθώς δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο.

Ο Τάκης Μπαλτάκος πρότεινε από την πλευρά του να ζητηθεί άδεια από το υπουργείο ώστε οι 30 προσκλήσεις για την κάθε ομάδα να γίνουν 300, με την πλευρά του Παναθηναϊκού να απαντά πως πρέπει αν τηρηθεί το πρωτόκολλο και να παραμείνουν στον αρχικό τους αριθμό. Η ΕΠΟ ξεκαθάρισε πως ούτε οι χορηγοί της θα λάβουν προσκλήσεις για τον αγώνα.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης έφυγε έξαλλος από τη συνεδρίαση μετά τις αποφάσεις που πάρθηκαν καθώς τον βρίσκουν αντίθετο, λέγοντας μάλιστα πως «κάποιοι δεν θέλουν να γίνει ο τελικός του Κυπέλλου με κόσμο».

ΠΗΓΗ: monobala.gr

Πηγή: skai.gr

