Η Alessandra Ambrosio απόλαυσε την εορταστική εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με μια οικογενειακή απόδραση στην πατρίδα της, τη Βραζιλία.

Το 42χρονο σούπερ μόντελ -που πρόσφατα έκλεψε τις εντυπώσεις στην Art Basel- εθεάθη να απολαμβάνει τον ήλιο με ένα string μπικίνι σε μια παραλία της παραθαλάσσιας πόλης Florianópolis.

Η απόδραση στην παραλία έρχεται, αφού το διάσημο μοντέλο μίλησε για τη συλλογή έργων τέχνης της πριν από την εμφάνισή της στην ετήσια έκθεση τέχνης Art Basel.

«Η συλλογή μου αποτελείται κυρίως από ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Ορισμένες είναι από φωτογράφους όπως οι Herb Ritts, Helmut Newton, Patrick Demarchelier και Ellen von Unwerth», εξήγησε στο περιοδικό «Ocean Drive».

«Έχω επίσης ως θησαυρό την κιθάρα μου, η οποία είναι ζωγραφισμένη από τους αδελφούς Gemeos. Είναι οι πιο εκπληκτικοί Βραζιλιάνοι καλλιτέχνες του δρόμου, που πραγματικά λατρεύω. Κάθε κομμάτι κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου!».

Η Alessandra συνέχισε λέγοντας ότι εκτιμά επίσης τους καλλιτέχνες Damien Hirst, Mr. Brainwash και Andy Warhol. «Η ικανότητά τους να αποτυπώνουν τέλεια μια στιγμή ή ένα συναίσθημα είναι τόσο ξεχωριστή», πρόσθεσε.

Το μοντέλο πέρασε 13 χρόνια ως άγγελος της Victoria's Secret και κέρδισε την αναγνώριση ως ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα παγκοσμίως.

«Με την πάροδο των ετών, η βιομηχανία έχει δει την εξέλιξη, αλλά υπάρχει περισσότερη δουλειά μπροστά μας», είπε για τον κόσμο της μόδας. «Αισθάνομαι ότι πρέπει να είναι πιο περιεκτικός και αντιπροσωπευτικός της εκπληκτικής, διαφορετικής ομορφιάς που βλέπουμε στην πραγματική ζωή».

Αποκάλυψε, επίσης, τι είναι το πιο σημαντικό για εκείνη στη ζωή αυτές τις μέρες. «Τρία πράγματα χωρίς τα οποία δεν μπορώ να ζήσω είναι η αγάπη, η οικογένεια και οι φίλοι μου».

