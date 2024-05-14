Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Γενική είσοδος 10 ευρώ στο ματς των playoffs με τον ΠΑΟΚ

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα των playoffs του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Γενική είσοδος 10 ευρώ.

ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα δώσει το τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι πριν το Final 4 της Ευρωλίγκας αντιμετωπίζοντας την Πέμπτη τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ (20:15) για τα playoffs της Stoiximan Basket League.

Η ΚΑΕ θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη που παρείχε στην ομάδα σε όλη τη σεζόν όρισε ενιαία τιμή 10 ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Basket League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark