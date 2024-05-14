Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα δώσει το τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι πριν το Final 4 της Ευρωλίγκας αντιμετωπίζοντας την Πέμπτη τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ (20:15) για τα playoffs της Stoiximan Basket League.



Η ΚΑΕ θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη που παρείχε στην ομάδα σε όλη τη σεζόν όρισε ενιαία τιμή 10 ευρώ.

𝗧𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁𝘀 𝗔𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 | 𝗕𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗼𝗳𝗳𝘀 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 🎫☘️



Τα Playoffs της Stoiximan Basket League ξεκινούν με την αναμέτρηση απέναντι στον @PAOKbasketball την ερχόμενη Πέμπτη (16/05, 20:15) στο ΟΑΚΑ!



Κλείσε τη θέση σου και δώσε για… pic.twitter.com/3tvEwx36eX May 14, 2024

