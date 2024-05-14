Η αστυνομία επενέβη νωρίς σήμερα το πρωί για να απομακρύνει γύρω στους πενήντα φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές που είχαν κάνει κατάληψη εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης (UNIGE), στην Ελβετία, και αρνούνταν να υπακούσουν στα αιτήματα της διεύθυνσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος, σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 20 αστυνομικοί, ένστολοι και με πολιτικά, εισήλθαν στο κτίριο UniMail γύρω στις 05:00 τοπική ώρα (06:00 ώρα Ελλάδος), δήλωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Keystone-ATS που βρισκόταν εκεί.

«Οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές κοιμόντουσαν. Αφού συγκεντρώθηκαν, οδηγήθηκαν στον υπόγειο χώρο στάθμευσης των εγκαταστάσεων», ανέφερε η Ζιλί Ζάουγκ, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου LémanbleuTV στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, διευκρινίζοντας ότι είδε φοιτητές «με χειροπέδες που τους οδηγούσαν σε κλούβες» της αστυνομίας.

Εικόνες από τη σύλληψη των διαδηλωτών ανέβασαν και άλλοι ανταποκριτές ξένων μέσων.

Cenevre Üniversitesi'nde 7 Mayıs'tan bu yana devam eden Filistin'e destek eylemine polis müdahale etti.



Yerel saatle 05.00 sıralarında kampüste eylemin yapıldığı alana gelen polisler, buradan ayrılmayı reddeden 60 kadar öğrenciyi gözaltına aldı.



Öğrencilerin eylemi sürüyor. pic.twitter.com/XUoqAD5ytg — Muhammet İkbal Arslan (@mikbalarslan) May 14, 2024

«Μικρή επιτροπή περιμένει μπροστά στην είσοδο του χώρου αυτού στάθμευσης, χειροκροτώντας αδιάκοπα και φωνάζοντας συνθήματα υποστήριξης στην Παλαιστίνη ή στους συμφοιτητές της», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

It’s past 11 and people are still out here in support of students occupying the university of Geneva ♥️ #StudentsForGaza #unige #geneva pic.twitter.com/S5l66wHCMi — منى (@trabulsyeh) May 13, 2024

Οι φοιτητές ήθελαν να καταγγείλουν την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Το Πανεπιστήμιο της Γενεύης (UNIGE) ανέβασε τους τόνους χθες, Δευτέρα, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων που διεξάγονταν, ανακοινώνοντας την κατάθεση μήνυσης σε ποινικό δικαστήριο για καταπάτηση κατά των φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών.

Σε επιστολή που απηύθυνε χθες στην πανεπιστημιακή κοινότητα, η διεύθυνση του πανεπιστημίου δηλώνει ότι κατανοεί «την υποστήριξη που εκφράζει ο σύλλογος στα θύματα της σύγκρουσης στη Γάζα», αλλά ζητεί να σταματήσουν την κατάληψη και προτείνει άλλους τρόπους για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους από τους κόλπους του πανεπιστημίου.

Όπως οι φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές σε πολλές άλλες ελβετικές πανεπιστημιουπόλεις, οι φοιτητές του UNIGE ζητούν κυρίως από το πανεπιστήμιο να πάρει θέση για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να σταματήσει να συνεργάζεται με τα ισραηλινά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.

Το φοιτητικό κίνημα υποστήριξης των Παλαιστινίων, εμπνευσμένο από τις καταλήψεις πανεπιστημιουπόλεων στις ΗΠΑ, ξεκίνησε από το πανεπιστήμιο της Λωζάνης και έκτοτε έχει επεκταθεί, περισσότερο ή λιγότερο προσωρινά, σε άλλα πανεπιστήμια της χώρας, μεταξύ των οποίων αυτά του Φριμπούρ, της Βασιλείας, της Βέρνης ή ακόμη τις Πολυτεχνικές Σχολές της Λωζάνης και της Ζυρίχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.