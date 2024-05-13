Να εξαπατήσουν όσους περισσότερους ανυποψίαστους πολίτες μπορούν, επιχειρούν επιτήδειοι, χρησιμοποιώντας το κύρος του ΣΚΑΪ και της δημοσιογράφου του Σίας Κοσιώνη. Σε deepfake βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Facebook, η αληθοφάνεια του οποίου ξαφνιάζει (η φωνή της Σίας Κοσιώνη έχει ανασυντεθεί και όσα φέρεται να λέει συγχρονίζονται με το πρόσωπό της για ένα αληθοφανές αποτέλεσμα), η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ φέρεται να διαφημίζει… τυχερό παιχνίδι (εφαρμογή με την ονομασία «Επίσημο Καζίνο»), που σύμφωνα με ό,τι φαίνεται να αναφέρει ο σταθμός στο super του… «κατακτά την αγορά».

Μάλιστα, η «Σία Κοσιώνη» φέρεται να δηλώνει ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν παραιτηθεί από τις δουλειές τους χάρη στα κέρδη του τηλεπαιχνιδιού. «Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τον λογαριασμό σας και να αρχίσετε να παίζετε», παροτρύνει τους πολίτες η «ψεύτικη» Σία Κοσιώνη. Το βίντεο-απάτη επικαλείται και τη μαρτυρία του «σκηνοθέτη Τιμόθεου Ρόκα» ο οποίος «κέρδισε 2 εκατ. ευρώ», αλλά και τη «μαρτυρία» δυο κοριτσιών, που πιθανότατα έχουν επίσης πέσει θύματα της deepfake απάτης.

Ο ΣΚΑΪ δηλώνει ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του κατά των απατεώνων για την πρωτοφανή απάτη και καλεί τους ανυποψίαστους πολίτες να προσέχουν για να μην πέσουν θύματα της απάτης ή ανάλογων περιστατικών.

Πηγή: skai.gr

