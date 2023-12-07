Η Taylor Swift μίλησε -επιτέλους- για τον νέο της σύντροφο, Travis Kelce. Η Αμερικανίδα σταρ της ποπ ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο της χρονιάς 2023» από το αμερικανικό περιοδικό «Time».

Σε ηλικία 33 ετών σήμερα, η τραγουδίστρια, που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια την καριέρα της στο Νάσβιλ, κοιτίδα της κάντρι μουσικής, προσθέτει μια νέα διάκριση σε ένα ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό, διανθισμένο από επιτυχίες και ρεκόρ, με τα άλμπουμ της ή τις επανεκτελέσεις των τραγουδιών της να εκτοξεύονται συχνά στις πρώτες θέσεις των αμερικανικών κατατάξεων, όπως και συμβαίνει με το «1989 (Taylor's Version)», που βρίσκεται στην κορυφή του Billboard.

Η Taylor Swift επαίνεσε τον 34χρονο σύντροφό της και αποκάλυψε ότι την «έβαλε στο μάτι» τον περασμένο Ιούλιο, όταν και ανεπιτυχώς προσπάθησε να της δώσει τον αριθμό του τηλεφώνου του σε μια στάση που έκανε με την περιοδεία της «Eras Tour». Η τραγουδίστρια του «Cruel Summer» θεώρησε ότι το κάλεσμα του αθλητή στο podcast «New Heights» ήταν η «αρχή» για το νέο ειδύλλιο.

Θυμήθηκε: «Αρχίσαμε να κάνουμε παρέα αμέσως μετά από αυτό. Έτσι, είχαμε πραγματικά ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που κανείς δεν το ήξερε, για το οποίο είμαι ευγνώμων, γιατί μπορέσαμε να γνωριστούμε καλύτερα», ανέφερε η τραγουδίστρια στο περιοδικό «Time».

Μάλιστα, η Swift επιβεβαίωσε ότι οι δυο τους ήταν ζευγάρι από τη στιγμή που έγινε πρωτοσέλιδο για την παρουσία της στον πρώτο αγώνα των Kansas City Chiefs, τον Σεπτέμβριο.

«Αυτό έχει πλάκα, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι αυτό ήταν το πρώτο μας ραντεβού σε εκείνο το παιχνίδι. Όταν λες ότι μια σχέση είναι δημόσια, αυτό σημαίνει ότι πάω να τον δω να κάνει αυτό που αγαπάει, εμφανιζόμαστε ο ένας για τον άλλον. Δεν μας νοιάζει ότι μας βλέπουν κάποιοι…».

Ο Kelce έχει μιλήσει για τη Swift πολλές φορές, μετά τα πολλά δημόσια ραντεβού τους, και μάλιστα την αποκάλεσε «ιδιοφυΐα» σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «WSJ. Magazine».

Όσο για το πόσο ερωτευμένη είναι η Taylor Swift; Η τραγουδίστρια άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού της «Karma» για να τιμήσει τον σύντροφό της, ενώ εμφανιζόταν στην Αργεντινή τον περασμένο μήνα.

Πηγή: skai.gr

