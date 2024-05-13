«Να είσαι καλά, έλα να το πεις εδώ» ήταν η απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε άτομο που από μακριά τον αποκάλεσε «πουστ@ρ#».

Εκείνη την ώρα ο Στέφανος Κασσελάκης μιλούσε στην παραλία του Βόλου.

Χωρίς να χάσει λεπτό την ψυχραιμία του ο κ. Κασσελάκης ανέφερε «η ομοφοβία είναι μέρος μιας Ελλάδας που πρέπει κάποια στιγμή να την ξεπεράσει, μαζί με όλη την μισαλλοδοξία, όπως αυτή εκπέμπεται από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και να μπορέσουμε να γίνουμε μια σύγχρονη, ανθρωποκεντρική χώρα».

