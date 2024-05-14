Παναθηναϊκός: Μπορεί στην Τούμπα και χωρίς τον Φώτη

Το κυνήγι της δεύτερης θέσης είναι, καλώς ή κακώς η πρώτη προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό, μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Οι “πράσινοι” δίνουν δυο ακόμα αγώνες, στην τελική ευθεία των playoffs, με πρώτη στάση την Τούμπα αύριο. Χτες, έγινε γνωστό ότι ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα είναι στην αποστολή και την θέση του, στην κορυφή της επίθεσης, θα πάρει ο Σπόραρ. Παρόλα αυτά, έστω και χωρίς τον Φώτη, ο Παναθηναϊκός έχει την ιστορία με το μέρος του στην Τούμπα.

