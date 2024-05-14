Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, γλυκός, ετοιμόλογος, απολαυστικός και ανατρεπτικός, είναι ο παρουσιαστής που όλα τα ζευγάρια θα αγαπήσουν! Είναι το πρόσωπο που στο «MY MAN CAN!», το απόλυτο παιχνίδι ζευγαριών του ΣΚΑΪ, έρχεται να προσθέσει το «NOT».

Αναρωτιέστε γιατί;

Είναι η ζεστή υποδοχή που τους επιφυλάσσει. NOT

Είναι το ότι θα βάλει όλο του το «είναι» για να κερδίσουν τα απίθανα ταξίδια και τα αυτοκίνητα. NOT

Είναι γιατί όλοι θα παίξουν και θα διασκεδάσουν! YES

Όπως καταλαβαίνετε, ο δημοφιλής κωμικός ηθοποιός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός δείχνει με κάθε ευκαιρία τις προθέσεις του και με το παραπάνω.

Γι’ αυτό, μπείτε κι εσείς σε «play» μαζί με τα πιο θαρραλέα ζευγάρια.

Γιατί τα σαββατόβραδα χωρίς «MY MAN CAN!» και Φάνη Λαμπρόπουλο είναι... NOT AT ALL.

Πρεμιέρα το Σάββατο 18 Μαΐου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!

Δείτε τα απολαυστικά teaser:



Δηλώστε συμμετοχή:

#MyManCanGR

#SkaitvGR

