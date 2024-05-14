Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«My Man Can!»: Ο Φάνης Λαμπρόπουλος ξετυλίγει τα κρυφά του σχέδια... Δείτε τα απολαυστικά teaser

Πρεμιέρα το Σάββατο 18 Μαΐου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!

Φάνης Λαμπρόπουλος

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, γλυκός, ετοιμόλογος, απολαυστικός και ανατρεπτικός, είναι ο παρουσιαστής που όλα τα ζευγάρια θα αγαπήσουν! Είναι το πρόσωπο που στο «MY MAN CAN!», το απόλυτο παιχνίδι ζευγαριών του ΣΚΑΪ, έρχεται να προσθέσει το «NOT».

Φάνης Λαμπρόπουλος

Αναρωτιέστε γιατί;

Είναι η ζεστή υποδοχή που τους επιφυλάσσει. NOT 

Είναι το ότι θα βάλει όλο του το «είναι» για να κερδίσουν τα απίθανα ταξίδια και τα αυτοκίνητα. NOT 

Είναι γιατί όλοι θα παίξουν και θα διασκεδάσουν! YES

Όπως καταλαβαίνετε, ο δημοφιλής κωμικός ηθοποιός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός δείχνει με κάθε ευκαιρία τις προθέσεις του και με το παραπάνω.

Γι’ αυτό, μπείτε κι εσείς σε «play» μαζί με τα πιο θαρραλέα ζευγάρια.

Γιατί τα σαββατόβραδα χωρίς «MY MAN CAN!» και Φάνη Λαμπρόπουλο είναι... NOT AT ALL. 

Πρεμιέρα το Σάββατο 18 Μαΐου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!

Δείτε τα απολαυστικά teaser:


Δηλώστε συμμετοχή: 

#MyManCanGR
#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΚΑΪ τηλεόραση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark