Η Gisele Bündchen είναι ερωτευμένη με τον δάσκαλο του ζίου-ζίτσου, Joaquim Valente. Το 43χρονο supermodel ήταν μαζί με τον εκπαιδευτή της την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ πηγές που επικαλείται το «Page Six», είδαν το ζευγάρι να φιλιέται στη γειτονιά της στο Μαϊάμι.

«Είναι βαθιά ερωτευμένοι», ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον της Gisele Bündchen, αν και η ίδια έχει διαψεύσει πολλές φορές τις φήμες για το ειδύλλιό τους. Οι δυο τους είναι συνεχώς μαζί μετά το διαζύγιο της Gisele από τον σούπερ σταρ του NFL, Tom Brady, το οποίο ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Όταν ρωτήθηκε για το ποια είναι η σχέση μεταξύ τους, η Gisele είχε δηλώσει στο «Vanity Fair»: «Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, επειδή είμαι διαζευγμένη, είμαι σίγουρη ότι θα προσπαθήσουν να με συνδέσουν με οτιδήποτε.

Είναι φοβεροί άνθρωποι. Μαζί με τα αδέρφια του έχουν δημιουργήσει αυτόν τον ασφαλή χώρο. Είμαι τόσο ευγνώμων που τους γνωρίζω όλους, γιατί όχι μόνο με βοήθησαν και βοήθησαν τα παιδιά μου, αλλά έχουν γίνει σπουδαίοι φίλοι, και ο Joaquim ειδικά».

Οι φήμες για σχέση εντάθηκαν, αφού ο Joaquim εθεάθη σε πολλά ταξίδια που έκανε η Gisele με τα παιδιά της στην Κόστα Ρίκα, καθώς και πίσω στη Βραζιλία, απ' όπου κατάγονται και οι δύο.

«Βρίσκονται διακριτικά ο ένας με τον άλλο από το καλοκαίρι», πρόσθεσε η πηγή.

