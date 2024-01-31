Το σούπερ μόντελ Ζιζέλ Μπούντχεν προχώρησε σε μία συγκινητική κατάθεση ψυχής με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας της.

Η Βάνια Νονενμάχερ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 28 Ιανουαρίου σε ηλικία 75 ετών μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

«Αγαπημένη μαμά, πονάει να ξέρω ότι δεν θα μπορώ να σε αγκαλιάσω πια, αλλά ξέρω ότι πάντα θα μας προσέχεις. Ήσουν ένας άγγελος επί γης, βοηθώντας πάντα όλους γύρω σου. Είμαι τόσο ευγνώμων που είμαι κόρη σου και που έμαθα από σένα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Ζιζέλ.

«Σε ευχαριστώ που είσαι το καλύτερο πρότυπο αγάπης, δύναμης, συμπόνιας, θάρρους και χάρης. Θα φυλάξω για πάντα τις όμορφες αναμνήσεις που μοιραστήκαμε και θα ζω με τις αξίες που μου δίδαξες. Θα ζεις για πάντα μέσα από τις πολλές ζωές που άγγιξες. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες πέντε καλύτερους φίλους για μια ζωή. Θα σε δω στα όνειρά μου. Σε αγαπώ» πρόσθεσε το μοντέλο και την συνόδευσε με μια σειρά από αγαπημένες φωτογραφίες.

Όπως αναφέρει το Entertainment Tonight, η Νονενμάχερ είχε αποκτήσει μαζί με τον σύζυγό της Βαλντίρ Μπούντχεν έξι κόρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.