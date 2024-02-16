Shakira: Ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ μετά από 7 χρόνια: «Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια»

Η Σακίρα πρόκειται να κυκλοφορήσει το πρώτο της ολοκληρωμένο LP μετά από επτά χρόνια στις 22 Μαρτίου 2024. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι «Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια».

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ίδια να φορά μερικά εντυπωσιακά σύνολα για να προωθήσει τα νέα της κομμάτια.

«Καθώς έγραφα κάθε τραγούδι, ξαναγεννιόμουν. Ενώ τα τραγουδούσα, τα δάκρυά μου μεταμορφώνονταν σε διαμάντια και η αδυναμία μου σε δύναμη», δήλωσε η διάσημη τραγουδίστρια.

Το νέο άλμπουμ αποτελείται από 16 κομμάτια, οκτώ νέα τραγούδια και ένα remix, συμπεριλαμβανομένων επτά singles που είχαν κυκλοφορήσει προηγουμένως: «Music Sessions Vol. 53» με τον Bizarrap, «TQG» με τον Karol G, «Te Felicito» με τον Rauw Alejandro, «Copa Vacía» με τον Manuel Turizo κ.ά.

Το νέο της άλμπουμ σηματοδοτεί την πρώτη της κυκλοφορία σε βινύλιο, με τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις artwork, κάθε μία από τις οποίες συνδυάζεται με μια αποκλειστική έγχρωμη παραλλαγή βινυλίου. Η έκδοση «Sapphire» θα προσφέρεται αποκλειστικά στο Amazon, ενώ η έκδοση «Ruby» θα διατίθεται αποκλειστικά στο Target. Οι θαυμαστές μπορούν να βρουν την έκδοση «Emerald» αποκλειστικά στην επίσημη ιστοσελίδα της Shakira, ενώ η έκδοση «Diamond» θα διατίθεται σε όλα τα μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Τον περασμένο χρόνο, η Shakira κέρδισε το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς και το καλύτερο ποπ τραγούδι για το «Music Sessions Vol. 53» και το καλύτερο urban fusion/performance για το «TQG» στα βραβεία Latin Grammy 2023. Το «Music Sessions Vol. 53» έγινε επίσης το ισπανόφωνο τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μία μόνο ημέρα στην ιστορία του Spotify. Η Σακίρα έλαβε, επίσης, το βραβείο Video Vanguard Award 2023 στα MTV Video Music Awards.

Πηγή: skai.gr

