Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 41χρονος που συνελήφθη το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Ο 41χρονος οπαδός συνελήφθη σε σπίτι φίλου του στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και οδηγήθηκε στο ανακριτικό για κατάθεση.

Η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση των χούλιγκαν, μετά τα επεισόδια έξω από το κλειστό του Ρέντη και την τραγική κατάληξη με τον τραυματισμό του Γιώργου Λυγγερίδη από ναυτική φωτοβολίδα, περιλαμβάνει 167 άτομα, ενώ 12 άτομα έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέα.

