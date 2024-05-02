Οι αρχές του Ισραήλ συνέλαβαν έναν 58χρονο επειδή επιχείρησε να επιτεθεί στην αυτοκινητοπομπή του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το Al Jazeera που επικαλείται τον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό Channel 12.

"Εσύ είσαι ο επικεφαλής εσύ είσαι ο ένοχος" φέρεται να φώναζε ο δράστης, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι Ισραηλινής υπηκοότητας.

Περισσότερα σε λίγο

מדובר באדם שפתח את חלון רכבו וקרא כשהוא מרים את ידו "אתה הראש, אתה אשם, קח אחריות"@OrRavid https://t.co/3MBrxNXY3d — החדשות - N12 (@N12News) May 2, 2024

