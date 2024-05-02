Λογαριασμός
Al Jazeera: Επιχείρησαν να επιτεθούν στην αυτοκινητοπομπή του Νετανιάχου - Μια σύλληψη

"Εσύ είσαι ο επικεφαλής εσύ είσαι ο ένοχος" φέρεται να φώναζε ο δράστης, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι Ισραηλινής υπηκοότητας. 

Νετανιάχου

Οι αρχές του Ισραήλ συνέλαβαν έναν 58χρονο επειδή επιχείρησε να επιτεθεί στην αυτοκινητοπομπή του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το Al Jazeera που επικαλείται τον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό Channel 12. 

"Εσύ είσαι ο επικεφαλής εσύ είσαι ο ένοχος" φέρεται να φώναζε ο δράστης, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι Ισραηλινής υπηκοότητας. 

