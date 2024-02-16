Λογαριασμός
Kanye West: Η κόρη του ζωγράφισε γυμνή τη Bianca Censori, αλλά τα «άκουσε» η Kim Kardashian...

Οι ακόλουθοι του κοινού λογαριασμού της Kim και της North στο TikTok σοκαρίστηκαν από την ανάρτηση

Kim Kardashian

Η Kim Kardashian προκάλεσε αντιδράσεις, αφού η κόρη της North, 10 ετών, μοιράστηκε μια ανάρτηση στο TikTok -που έχει πλέον διαγραφεί- και η οποία περιείχε μια ζωγραφιά της Bianca Censori (νυν συζύγου του Kanye West) να είναι, σχεδόν, γυμνή. 

Kim Kardashian

Οι ακόλουθοι του κοινού λογαριασμού της Kim και της North στο TikTok σοκαρίστηκαν από την ανάρτηση, η οποία φαινόταν να είναι μια λίστα με τα πράγματα για τα οποία η North ήταν «ευγνώμων», συμπεριλαμβανομένου του αμφιλεγόμενου νέου άλμπουμ «Vultures 1» του πατέρα της.

Η ανάρτηση, πάντως, έχει διαγραφεί με πηγές που επικαλείται η «Daily Mail» να υποστηρίζουν ότι η Kim Kardashian είχε διαμηνύσει στον πρώην σύζυγό της να διασφαλίσει ότι η σύζυγός δεν θα κυκλοφορεί γυμνή, όπως συμβαίνει συχνά στις δημόσιες εμφανίσεις της, όταν θα βρίσκεται με τα παιδιά τους. 

Kanye West

Ένας θαυμαστής έγραψε στο διαδίκτυο: «Αφήστε το κορίτσι να είναι λίγο αθώο!». 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κιμ Καρντάσιαν Kanye West
